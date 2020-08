Coca-Cola ofrecerá marchas anticipadas a 4.000 en Norteamérica

(Bloomberg) -- Coca-Cola Co. planea ofrecer una retirada voluntaria a al menos 4.000 empleados para reducir su fuerza laboral en medio de cambios en el negocio de refrescos.

Inicialmente, la compañía ofrecerá mayores beneficios a los trabajadores en América del Norte que acepten marcharse, según un comunicado difundido el viernes. Se introducirá un programa similar en otros países, dijo el fabricante de refrescos, y también habrá un número no especificado de despidos.

La medida se produce en medio de las continuas dificultades para las empresas que venden bebidas azucaradas a medida que los consumidores reducen las calorías. El agua embotellada también enfrenta nuevos obstáculos por las crecientes preocupaciones ambientales.

Coca-Cola también dijo que planea reestructurar su negocio, incluida la creación de nuevas unidades operativas para actividades regionales y locales que trabajarán con equipos de marketing de categorías. La empresa espera que los programas globales de indemnizaciones generen gastos de entre US$350 y US$550 millones.

Nota Original:Coca-Cola to Offer Early Departures to 4,000 in North America

