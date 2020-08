Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Trump lanza su candidatura para la reelección, el primer ministro de Japón anuncia su renuncia y el cambio de política de la Fed aumenta la presión sobre el Banco Central Europeo.

Ataques, promesas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó la nominación del Partido Republicano para la presidencia en un discurso en el Jardín Sur de la Casa Blanca, que fue una mezcla de ataques a su oponente y promesas de estimular un mayor crecimiento. El discurso de 71 minutos evitó en gran medida la pandemia del coronavirus, que ha cobrado la vida de 180.000 estadounidenses. Como es la norma con los discursos políticos, él eligió datos económicos a su conveniencia para pintar su administración de la mejor manera posible, mientras que tergiversó las posiciones de su oponente. De acuerdo con el promedio de las encuestas nacionales de RealClearPolitics, Trump se encuentra 7,1 puntos porcentuales por detrás de Joe Biden.

Abe renuncia

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, anunció que renunciará para someterse a un tratamiento por una enfermedad crónica, poniendo fin a su carrera como el líder más antiguo del país. Las acciones en Tokio cayeron y el yen se fortaleció con los informes del anuncio, al tiempo que los inversionistas se sorprendieron con la medida. Es poco probable que las variaciones, si bien son importantes, se conviertan en una venta masiva, ya que se anticipan pocos cambios drásticos en la política de su sucesor. No está claro cuándo tendrá lugar la votación para elegir un nuevo líder.

Fed, Banco Central Europeo

El esbozo presentado ayer por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre el nuevo enfoque para establecer la política monetaria del banco central ha encontrado cierto escepticismo entre los inversionistas. Debido a que la inflación sigue siendo obstinadamente baja, pocos parecen creer que la Fed pueda lograr superar su objetivo de 2% en el corto plazo. Un lugar donde la medida se sentirá en un futuro más inmediato es al otro lado del Atlántico, en el Banco Central Europeo, que también está llevando a cabo una revisión de las políticas monetarias. La medida de la Fed podría ayudar a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a impulsar una política similar para la zona del euro, lo que permitiría que el BCE se mantenga más acomodaticio durante más tiempo.

Mercados mixtos

La disparidad de los catalizadores nacionales se traduce en resultados realmente mixtos de los índices bursátiles de referencia globales. Durante la noche, el índice MSCI Asia-Pacífico subió 0,1%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con una baja de 0,7% tras la noticia de Abe. En Europa, el índice Stoxx 600 había caído 0,1% a las 5:49 a.m., hora del Este, siendo los bancos los que tenían, por lejos, el mejor desempeño. Los futuros del S&P apuntaban a una apertura al alza, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,75% y el oro se recuperó.

También hoy...

Los datos de ingresos y gastos personales de Estados Unidos de julio se publicarán a las 8:30 a.m., hora del Este. A esa misma hora se darán a conocer los datos de los inventarios mayoristas y minoristas, y una actualización del Precio Deflactor Implícito de Gastos de Consumo Personal, o deflactor PCE. La publicación de la cifra más reciente de la Percepción del Consumidor de la Universidad de Michigan está programada para las 10:00 a.m., hora del Este. Los datos del conteo semanal de plataformas de Baker Hughes se darán a conocer de las 1:00 p.m., hora del Este. El simposio de Jackson Hole continúa.

