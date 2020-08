Casi el 50 % de los padres rusos contra el uso de mascarillas en la escuelas

EFE/EPA/YURI KOCHETKOV

Moscú, 28 ago (EFE).- Casi la mitad de los padres rusos, el 47 %, se opone al uso de mascarillas en los colegios, obligatorio en el curso escolar que comienza en Rusia el 1 de septiembre, según una encuesta del portal informativo superjob.ru.

El uso de mascarillas en el interior de las escuelas es una de las medidas higiénico-sanitarias adoptadas por el Ministerio de Educación de Rusia a fin de disminuir los riegos de contagio del nuevo coronavirus en el retorno a las aulas, que será presencial en todo el país.

El principal argumento de los que se oponen al empleo de este medio de protección individual en los colegios es que "dificulta la respiración" y que "los niños no pueden estar varias horas con la mascarilla puesta".

Según superjob.ru, el 37 % de los encuestado está a favor del uso de mascarillas en los colegios, pero solo el 26 % está dispuesto a asumir su coste, ya que el 11 % considera que deben ser proporcionadas por el establecimiento educativo.

Las medidas sanitarias incluyen, además, controles de temperatura corporal y la prohibición de actividades masivas hasta fines de año, incluida la tradicional ceremonia del primer día de clases.

En Moscú, el principal foco de COVID-19 de Rusia, la vuelta a la escuela se hará con horarios escalonados y los cursos no cambiarán de salas de clases en dependencia de cada asignatura, como era habitual hasta ahora.

Las clases de educación física y deportes se desarrollarán obligatoriamente al aire libre, y no en los gimnasios cubiertos de los establecimientos.

A día de hoy, Rusia, que ocupa el cuarto lugar en el mundo por el número de positivos confirmados de coronavirus, acumula 980.405 casos de COVID-19 y 16.914 fallecimiento por esta enfermedad.