Casa Real.- Podemos destaca la "esperanza" que genera un "horizonte republicano" frente a los "escándalos" de la monarquía

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Podemos ha defendido la necesidad de trasladar al parlamentario la situación de la monarquía tras los últimos "escándalos" que han rodeado al Rey emérito y ha insistido en que es necesario dotar a la sociedad de un "horizonte de republicanismo", que genera "esperanza".



Así lo ha indicado en rueda de prensa el portavoz de Podemos, Rafa Mayoral, para añadir que la crisis institucional que atraviesa la monarquía exige afrontar el "debate latente" sobre la jefatura del Estado.



Y es que en este contexto Mayoral ha subrayado que el republicanismo despliega valores como la "fraternidad" y la "sororidad" frente a otras salidas "reaccionarias" ante la crisis planteadas por otras fuerzas políticas, sustentadas en el "darwinismo social" y en la "lucha contra los pobres".



El también secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos ha recalcado que no puede concretar de momento las iniciativas que estudia su formación respecto a la monarquía pero irán en el orden de la "transparencia" y en poner analizar la propia institución.



En este sentido, Mayoral que se debe evaluar una institución con 42 años de vida y que tiene además un "reflejo constitucional", dado que algunas cosas "no han funcionado bien".



"¿Ha funcionado bien que la jefatura del Estado sea hereditaria y no por elección? ¿Ha funcionado que el jefe del Estado no sea responsable de sus actos? Nosotros tenemos dudas al respecto y como es un debate social que se está produciendo en estos momentos", ha sentenciado.



Por tanto, en el orden de la transparencia y la propia responsabilidades de la jefatura del Estado, el debate "latente" sobre la monarquía debe darse en el parlamento. Así, Podemos hará todo lo posible para que se produzca.