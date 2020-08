Bob Geldof y Hozier tocarán en tributo por 75 cumpleaños de Van Morrison

Imagen de archivo de Van Morrison actuando en el Europa Hotel de Belfast, Irlanda del Norte. 3 octubre 2018. Bradley Quinn/Exile Productions/entrega vía Reuters. IMAGEN ENTREGADA POR UNA TERCERA PARTE. PROHIBIDA REVENTA O ARCHIVO.

LONDRES, 28 ago (Reuters) - Las estrellas irlandesas de la música Bob Geldof, Hozier y Paul Casey, así como el presidente de Irlanda Michael Higgins, estarán entre los participantes de un tributo especial la semana próxima para celebrar el 75 cumpleaños de Van Morrison.

Para celebrar la vida y la música de Morrison, nacido en Belfast, quien comenzó su carrera con la banda Them y saltó a la fama como solista con su éxito de 1967 "Brown eyed girl", los organizadores HotPress pidieron a 75 artistas irlandeses que graben videos de sus canciones para estrenarlas todas las noches en YouTube durante tres semanas hasta el 15 de septiembre.

En un evento especial el 31 de agosto, las presentaciones que se transmitirán incluyen a Higgins interpretando "Rave on, John Donne" junto al compositor Bill Whelan, Paul Casey & Friends con Terri Hooley, quien interpretará "In the days before Rock'n'Roll", y a Mary Coughlan, quien tocará "Warm love".

Geldof dijo que había elegido la canción "I'm tired Joey Boy".

"Esa actitud que emana de esos discos, esa actitud que Van todavía tiene de dislocación, de estar siempre en un ángulo tanto de la música contemporánea como de la sociedad, es realmente interesante de observar como persona", dijo Geldof.

"Pero escucharlo en la música es siempre interesante, por lo que él, probablemente único entre sus contemporáneos, sigue siendo profundamente relevante", agregó.

Morrison, cuyo álbum "Astral weeks" suele ser citado como uno de los mayores logros del rock, dijo que le sorprendía seguir tocando a su edad y que sus éxitos a veces parecían frágiles. "Francamente, no pensé que todavía estaría cantando en este momento", afirmó.

"En los viejos tiempos, las compañías de representación y todo el mundo te decían que no iba a durar (...) realmente no lo sabías, todo era muy impredecible", agregó.

El veterano músico, que todavía agota las entradas para sus recitales con su mezcla de blues, jazz y música celta, tiene fama de ser cascarrabias.

En comentarios en su página web esta semana, Morrison pidió a los profesionales de la música que lo apoyen en una iniciativa para que la industria se recupere durante la pandemia, diciendo que los conciertos con distanciamiento social no eran sostenibles y que debían volver a su capacidad máxima.

"Hago un llamado a mis compañeros cantantes, músicos, escritores, productores, promotores y otros en la industria a pelear conmigo en esto", escribió. "Adelante, levántate, lucha contra la pseudociencia y exprésate", agregó.

(Escrito por Raissa Kasolowsky; editado en español por Lucila Sigal)