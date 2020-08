Bielorrusia.- Merkel pide a Rusia que se abstenga de intervenir directamente en la crisis bielorrusa

BERLÍN, 28 (DPA/EP)



La canciller de Alemania, Angela Merkel, ha avisado a la comunidad internacional, y a Rusia en particular, de que no intervengan por la fuerza en la crisis política y social abierta en Bielorrusia tras las polémicas elecciones de principios de mes.



"Espero que no se despliegue esa clase de fuerza", ha declarado Merkel en respuesta al anuncio del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre la posible entrada de efectivos militares rusos en el país para ayudar al presidente, Alexander Lukashenko, acusado de orquestar una victoria electoral fraudulenta.



Asimismo, Merkel ha pedido que los manifestantes bielorrusos contrarios al mandatario puedan protestar "de manera independiente, sin interferencia externa de ningún lado" y ha reiterado la importancia de respetar la soberanía del país.



Estas declaraciones han sucedido al tiempo que los ministros de Exteriores de la Unión Europea han acordado aplicar sanciones al menos a una veintena de dirigentes en Bielorrusia, en respuesta a la represión violenta de las protestas en el país y a la manipulación de las elecciones del 9 de agosto.



Así lo han pactado los ministros en el Consejo de Asuntos Exteriores informal que se celebra este jueves y viernes en Berlín, según ha informado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, al término del encuentro.



"Hay un acuerdo para designar a individuos responsables de la crisis en Bielorrusia en el existente régimen de sanciones, esto incluirá a individuos del más alto nivel político", ha confirmado.



El responsable de la diplomacia europea ha explicado que el proceso sancionador no está finalizado y ahora serán los grupos de trabajo dentro del Consejo de la UE los que sigan recabando información y añadiendo a personas en la lista de sancionados, con la intención de que entren en vigor lo antes posible.



Lukashenko, quien ha señalado que su país ya ha "sobrevivido" a otras medidas similares, considera que los gobiernos europeos "han exagerado su autoestima" y "se han olvidado de lo que es Bielorrusia". "Piensan que pueden amenazarnos con tanques misiles, (pero) veremos quién se asusta. Les enseñaremos lo que son las sanciones", ha dicho este viernes durante un encuentro con trabajadores.