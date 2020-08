Bielorrusia.- Lukashenko amenaza con responder a la UE: "Les enseñaremos lo que son las sanciones"

"Los de fuera necesitan calmarse y pensar las consecuencias que los problemas de Bielorrusia podrían traer para Europa", avisa



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha anticipado que su gobierno responderá a las posibles medidas que adopte la Unión Europea por la crisis abierta tras las últimas elecciones. "Les enseñaremos lo que son las sanciones", ha advertido.



Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han pactado este viernes imponer sanciones al menos a una veintena de dirigentes en Bielorrusia --se desconoce si estará Lukashenko en esta lista-- como represalia contra el Gobierno de la antigua república soviética por su respuesta a las movilizaciones sociales.



Lukashenko, quien ha señalado que su país ya ha "sobrevivido" a otras medidas similares, considera que los gobiernos europeos "han exagerado su autoestima" y "se han olvidado de lo que es Bielorrusia". "Piensan que pueden amenazarnos con tanques misiles, (pero) veremos quién se asusta. Les enseñaremos lo que son las sanciones", ha dicho este viernes durante un encuentro con trabajadores.



En este sentido, ha planteado posibles represalias comerciales, aludiendo especialmente a los efectos que esto puede tener para países vecinos como Polonia y Lituania. Lukashenko ha asegurado que ya ha dado orden de elaborar medias para "redirigir todos los flujos comerciales procedentes de puertos lituanos", según la agencia BelTA.



EL "BUEN AMIGO" PUTIN



Lukashenko ha denunciado supuestas injerencias externas en las protestas que se suceden desde las elecciones del 9 de agosto, en las que el mandatario obtuvo la victoria por un margen que la oposición considera sospechoso. En los últimos días, ha endurecido la retórica para dejar claro que no se quedará parado frente a posibles presiones.



"Los de fuera necesitan calmarse y pensar las consecuencias que los problemas de Bielorrusia podrían traer para Europa", ha dicho Lukashenko, quien ha aprovechado para recordar las palabras de su "vecino y buen amigo" Vladimir Putin, que el jueves planteó un posible despliegue de fuerzas de seguridad para contener la crisis.



Sus palabras, sin embargo, "no significan que los rusos quieran proteger Bielorrusia", ha matizado Lukashenko. "Podemos hacerlo nosotros mismos. El presidente ruso y yo entendemos que (la intervención) puede ocurrir si nos perdemos algo", ha añadido.



El mandatario cree que los países occidentales están presionando a Bielorrusia como un "trampolín" para influir en Rusia, aunque "no de la forma en que lo hizo Hitler", enviando tropas a Moscú. En este sentido, ha alegado que quieren tumbar su Gobierno para que haya una administración más abierta a medidas como el envío de tropas extranjeras.



Respecto a la posibilidad de una amenaza militar, Lukashenko ha señalado que Bielorrusia "responderá" pase lo que pase, después de denunciar el despliegue de cazas de Estados Unidos en Alemania, a "entre 15 y 20 minutos" de territorio bielorruso. "No sé qué llevan, quizás armas nucleares. Me pongo en el peor escenario", ha apostillado.



Asimismo, ha acusado a la OTAN de iniciar nuevas maniobras cerca de la frontera y ha confirmado que Minsk ha respondido reforzando el despliegue militar. Ahora, ha señalado, "la mitad del Ejército está en alerta de combate".