Arranca la última jornada de convención republicana, la gran noche de Trump

EFE/ EPA /JIM LO SCALZO

Washington, 27 ago (EFE).- La cuarta y última jornada de la Convención Nacional Republicana comenzó este jueves bajo el lema "Tierra de grandeza" y con el discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, como principal reclamo.

Trump aceptará la candidatura presidencial del Partido Republicano para optar a un segundo mandato en las elecciones del próximo 3 de noviembre con un discurso desde el jardín sur de la Casa Blanca, donde le espera un público de entre 1.000 y 1.500 personas, sentadas en sillas juntas y sin apenas mascarillas.

El mandatario tiene previsto atacar en su discurso al aspirante presidencial demócrata, Joe Biden, en varios ámbitos, como en inmigración, seguridad e incluso en la reacción a la pandemia de coronavirus.

Trump también "hablará de los disturbios que hemos visto en ciudades estadounidenses, incluida Kenosha, Mineápolis, Portland, Seattle, Chicago y otras urbes", avanzó el director de Comunicaciones de la campaña del mandatario, Tim Murtaugh, a los periodistas.

"Hará referencia a Kenosha -agregó-, y hablará sobre el tema en términos de que la reacción no puede ser una escalada de la violencia, y no podemos tener estadounidenses que continúen dañando a estadounidenses en nuestras calles".

Asimismo, el responsable de la campaña adelantó que el mandatario mencionará también la necesidad de que la Policía pueda hacer su trabajo y expresará su respeto por la labor desempeñada "por la amplia mayoría" de los agentes.

Kenosha ha sido escenario de protestas y disturbios después de que el domingo un hombre de raza negra, Jacob Blake, fue atacado con siete disparos por la espalda por un policía blanco, en una escena que fue captada por los teléfonos celulares de testigos.

A Trump lo presentará su hija y asesora Ivanka, que se ha convertido en una figura clave en su Casa Blanca y que también lo introdujo durante la convención republicana de 2016.

Otros oradores de la noche serán el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell; el jefe de la minoría del partido en la Cámara Baja, Kevin McCarthy; el senador Tom Cotton, el abogado presidencial Rudy Giuliani y el secretario de Vivienda de EE.UU., Ben Carson.

También hablará el predicador evangélico Franklin Graham y Alice Johnson, una mujer que estuvo encarcelada por delitos relacionados con las drogas y a la que Trump concedió la libertad en 2018 porque se lo pidió la estrella televisiva Kim Kardashian.

El hecho de que Trump pronuncie su discurso de la convención desde la Casa Blanca, a pesar de que los presidentes no deben celebrar actos partidistas en edificios federales, ha generado una fuerte polémica y provocado la convocatoria de una manifestación en el centro de Washington.

Al menos 200 personas estaban congregadas fuera de la Casa Blanca al comenzar la convención, bajo el lema "The People's House" ("La casa del pueblo"), según constató Efe.