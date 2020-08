Anabel Pantoja sigue confiando en su novio pese a las acusaciones de Miriam Saavedra

30/09/2019 Anabel Pantoja, de nuevo envuelta en la polémica después de que Miriam Saavedra dijese que su prometido quería serle infiel en la famosa Nochevieja de Cantora EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



Miriam Saavedra ha hecho tambalearse los cimientos de Cantora hablando nuevamente de la misteriosa Nochevieja del año pasado en la famosa finca, en la que habría sucedido un episodio sexual entre varias amigas de Isa Pantoja. La peruana, sacando a colación nuevamente el tema que tanto dio que hablar en su día, ha asegurado en "Sálvame" que Chabelita también habría participado y que Omar Sánchez, novio de Anabel Pantoja, también habría mostrado su interés por unirse a este encuentro íntimo a varias bandas.



Tras el programa, pudimos hablar con Anabel Pantoja, que se ha mostrado muy segura de su prometido y ha cargado duramente contra Miriam Saavedra.



- CHANCE: Menuda tarde Anabel. ¿Preocupada por lo que ha salido de tu chico en la fiesta de Cantora?



- ANABEL: No.



- CH: Confías en él.



- ANABEL: Sí.



- CH: ¿Crees que estuvo tonteando o no?



- ANABEL: Que va ya te lo digo yo.



- CH: Crees que Miriam ha filtrado información de su cabeza.



- ANABEL: No lo sé, no sé dónde está ella, en qué mundo vive.



- CH: Tu prima ha mandado un burofax, crees que demandará.



- ANABEL: No lo sé.



- CH: ¿has hablado con tu chico, le ha molestado?



- ANABEL: Estamos bien, no te preocupes que está bien la cosa. Me dejas que quiero tomarme algo.



- CH:¿Cómo ha estado Asraf en plató?



- ANABEL: Todo bien, al final es una tontería y después entiendo que públicamente el chaval le pueda molestar y yo soy la primera que le pido disculpas y ya está, todo se queda en una anécdota. Las cosas negativas yo desde aquí lo quiero trasmitir es que tardes como hoy no es que me las merezca yo ni nadie pero con lo que estamos pasando creo que no se debe hacer daño gratuito. Yo el daño gratuito no lo quiero.



- CH: Por qué sale ahora.



- ANABEL: Dos años después, esta chica debería actualizarse y ver que hay otras cosas más importantes que estar rascando en una cosa que es íntima. Al final se puede juzgar y las consecuencias pueden ser graves, se ha jugado con eso.



Además, Anabel nos desvela si Isabel Pantoja está enterada de la polémica o si, por el contrario, ha preferido no ver el programa.