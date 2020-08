AMP.- Bielorrusia.- La UE pacta sancionar al menos a una veintena de dirigentes responsables de la crisis en Bielorrusia

BRUSELAS, 28 (EUROPA PRESS)



Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han acordado aplicar sanciones al menos a una veintena de dirigentes en Bielorrusia, en respuesta a la represión violenta de las protestas en el país y a la manipulación de las elecciones presidenciales del 9 de agosto.



Así lo han pactado los ministros en el Consejo de Asuntos Exteriores informal que se celebra este jueves y viernes en Berlín, según ha informado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, al término del encuentro. "Hay un acuerdo para designar a individuos responsables de la crisis en Bielorrusia en el existente régimen de sanciones, esto incluirá a individuos del más alto nivel político", ha confirmado.



El responsable de la diplomacia europea ha explicado que el proceso sancionador no está finalizado y ahora serán los grupos de trabajo dentro del Consejo de la UE los que sigan recabando información y añadiendo a personas en la lista de sancionados, con la intención de que entren en vigor lo antes posible. De esta forma ha evitado confirmar el número de exacto de personas en la lista y si incluirá al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko.



"Queremos tener un enfoque progresivo para mostrar a las personas involucradas en Bielorrusia la capacidad de reacción de la UE. Esto funciona como un aviso. Todo dependerá del desarrollo de los eventos en el país y de cuál es la actitud del régimen", ha argumentado, avisando de la gradualidad de las restricciones.



Se trata de un acuerdo de mínimos que afectará al menos a una veintena de dirigentes del Gobierno de la antigua república soviética, ante la exigencia de países del este y bálticos que reclamaban unas restricciones más amplias y que incluyesen a Lukashenko.



Borrell ha admitido que la lista inicial pasó de 12 individuos a en torno a una veintena y no ha descartado que acabe afectando a más personas, ya que el régimen sancionador "evolucionará" y aumentará el rango de los dirigentes sancionados.



Con todo, la UE ha subrayado que la solución a la crisis bielorrusa pasa por el diálogo interno entre Minsk y la oposición y ha dado su respaldo público a la iniciativa de la OSCE para facilitar este proceso. "La UE apoya el diálogo en el país, de todas las formas que podemos", ha señalado el Alto Representante.



PAPEL DE RUSIA EN LA CRISIS



Preguntado por los últimos movimientos de Rusia, después de que el presidente, Vladimir Putin, haya anunciado que movilizará a las fuerzas especiales para intervenir en Bielorrusia "si fuera necesario", el diplomático español ha defendido que la crisis de Bielorrusia no es geopolítica y en ella no se dirime la cercanía del país a la UE o a Rusia, por lo que es importante evitar injerencias.



"El pueblo bielorruso pide democracia, libertad y Derechos Humanos en el país. He escuchado mucho el mantra ruso de que es un asunto doméstico de Bielorrusia y que no quieren interferencias, espero que esto sea válido también para ellos mismos", ha dicho.



A juicio del jefe de la diplomacia comunitaria, si Rusia cree en la soberanía de Bielorrusia debe respetar la libre elección del pueblo bielorruso. "Eso es lo que dice Rusia, de momento Putin considera que no es necesario intervenir y espero que eso siga así", ha señalado Borrell, en una llamada a no repetir el escenario político que llevó al conflicto en Ucrania.