Alemania.- Los rebrotes socavan la confianza de los consumidores alemanes, según GfK

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El incremento en el número de infecciones por coronavirus durante el mes de agosto ha debilitado la confianza de los consumidores alemanes ante la incertidumbre respecto del endurecimiento de las restricciones para frenar la propagación de la enfermedad, según refleja el índice GfK, que apunta a una caída hasta -1,8 puntos en septiembre, frente a los -0,2 puntos de agosto, poniendo así fin a tres meses consecutivos de mejoría.



"El aumento en el número de infecciones y el temor a que las restricciones se endurezcan aún más están creando incertidumbre y, en consecuencia, moderando el estado de ánimo", explicó Rolf Bürkl, experto en consumo de GfK, para quien la rebaja del IVA aplicada desde el pasado 1 de julio en Alemania puede estar impulsando una propensión a consumir, pero aún no ha podido proporcionar un estímulo más fuerte.



"Si esto es o no una desaceleración temporal dependerá principalmente de cómo se vean las tasas de infección en el futuro y de las medidas necesarias que implementen los responsables políticos", añadió.



La incertidumbre sobre la situación es particularmente evidente en lo que respecta a las expectativas de ingresos de los alemanes, que, después de haber aumentado durante tres meses consecutivos, han experimentado un marcado descenso en agosto. De este modo, el indicador correspondiente ha bajado 5,8 puntos, hasta 12,8 enteros, lo que supone la pérdida de unos 37 puntos en comparación con el año anterior



No obstante, la propensión a comprar de los alemanes ha mejorado un poco en agosto, con un avance de 1,2 puntos, hasta 43,7 enteros, todavía algo más de cinco puntos por debajo del nivel del año anterior.