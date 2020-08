Walmart se asocia con Microsoft en oferta para comprar TikTok

(Bloomberg) -- Walmart Inc. se asoció con Microsoft Corp. en una oferta conjunta para adquirir TikTok, un movimiento sorpresivo que muestra el deseo de la gigante minorista de convertirse en una fuerza en los mercados de la tecnología y los medios de comunicación y llegar a los compradores más jóvenes.

Walmart dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que la medida podría ayudar a hacer crecer su unidad de mercado en línea de terceros junto con su incipiente brazo publicitario, dos áreas que el director ejecutivo, Doug McMillon, ha dicho que le gustaría expandir. Las dos empresas ya trabajan juntas, debido a que Walmart utiliza la plataforma en la nube Azure de Microsoft en toda la empresa.

Microsoft ha estado en conversaciones durante semanas para comprar el negocio de TikTok en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Otras empresas también han surgido como posibles postores, incluidas Oracle Corp. y Twitter Inc. No está claro hasta dónde han llegado esas discusiones. Microsoft es la única empresa que ha confirmado públicamente las negociaciones de adquisición.

El interés de Walmart en la popular aplicación muestra cuan serio es el propósito de McMillon de llevar a la minorista más grande del mundo a los campos de los medios de comunicación y contenido en línea, que son los de más rápido crecimiento. Se asoció y compró una participación en la compañía israelí de producción de videos Eko, que ha desarrollado productos para Walmart, como catálogos interactivos de juguetes.

Venta de Vudu

Sin embargo, otras iniciativas han fallado: Walmart vendió su servicio de transmisión de videos Vudu a principios de este año, al tiempo que el negocio había sido superado por servicios de suscripción como Netflix y Hulu.

TikTok, propiedad de ByteDance Ltd. y con sede en China, está despertando interés en sus operaciones en EE.UU. y en algunos otros países. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó recientemente a ByteDance vender sus activos estadounidenses en un plazo de 90 días.

