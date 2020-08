Walmart redujo 230M de toneladas de emisiones en tres años

(Bloomberg) -- Walmart Inc. ha eliminado 230 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero de su cadena de suministro en los últimos tres años, lo que encamina al minorista más grande del mundo hacia el logro de su meta de emisiones para 2030.

La compañía, que tiene como objetivo reducir su huella de carbono acumulada en 1.000 millones de toneladas para fines de la década, dice que está tratando de pensar de manera más sistémica sobre el impacto que está teniendo en las personas y el planeta. Abordar el tema significa obligar a los proveedores a repensar sus operaciones, ya que aproximadamente 95% de las emisiones de Walmart provienen de su cadena de suministro.

“En última instancia, queremos transformar los sistemas subyacentes que crean problemas, ya sea el cambio climático o los derechos humanos”, dijo Kathleen McLaughlin, directora de sostenibilidad de la compañía, en una entrevista.

La reducción de emisiones forma parte de un amplio conjunto de acciones para abordar los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) de una empresa que hace una década era un blanco frecuente de quejas éticas en torno a temas como condiciones laborales y desigualdad salarial para las mujeres. Como se detalla en un informe ASG de 140 páginas publicado el miércoles, Walmart ha convertido en una prioridad contratar a más mujeres y personas de color, reducir el desperdicio de envases y usar menos energía.

Walmart, que cuenta con una vasta cadena de suministro para respaldar sus aproximadamente 12.000 tiendas, liberó 18 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero en 2018 en sus propias operaciones, conocidas como emisiones de alcance 1 y 2. Estas no incluyen las emisiones de los proveedores, de alcance 3, que representan la inmensa mayoría de los contaminantes de efecto invernadero en la cadena de suministro.

La compañía no divulga habitualmente las emisiones de alcance 3, lo que oculta la comparación del progreso de la compañía con sus pares o con objetivos basados en la ciencia que requieren que las empresas reduzcan las emisiones a cero para 2050 o antes.

Presión al proveedor

Walmart está presionando a los proveedores para que sigan con los recortes mediante el uso de más energía limpia y el cambio hacia un diseño y embalaje de productos respetuosos con el medio ambiente. A la empresa también le gustaría que sus proveedores fueran “mucho más ambiciosos en términos de agricultura y bosques”, dijo McLaughlin.

Aproximadamente 29% de la electricidad de Walmart proviene ahora de fuentes renovables, y McLaughlin indicó que espera que esa cifra llegue a 35% para fin de año.

Todavía le falta mucho camino por recorrer para alcanzar sus objetivos de 50% para 2025 y de 100% para 2030, y los logros están rezagados en comparación con Amazon.com Inc., uno de sus principales rivales. La participación renovable del gigante en línea fue de 42% en 2019 y la compañía apunta estar al 100% para 2025.

Walmart dijo que redujo sus propias emisiones en 7,7% entre 2015 y 2018, una cifra que no incluye recortes de proveedores. La compañía se ha centrado en descarbonizar su flota de camiones, eliminar refrigerantes contaminantes y cambiar a envases más sostenibles.

Los residuos de envases se han convertido en una de las principales prioridades en medio de la creciente presión de inversionistas y clientes, dijo McLaughlin. La compañía está buscando modelos de empaque más reutilizables y recargables, y ha creado guías para los proveedores sobre materiales alternativos u opciones de plástico más sostenibles.

Menos desperdicio

El minorista busca eliminar empaques innecesarios, como en los botes de basura que vende y que antes estaban empaquetados en cajas de cartón, dijo McLaughlin. Walmart dijo que sus ventas de bolsas reutilizables aumentaron 42% a nivel mundial.

A pesar de los avances en los esfuerzos ambientales de Walmart, el informe reveló un progreso limitado en algunos temas sociales. La compañía informó un progreso incremental en la contratación y promoción de mujeres y personas de color, pero las estadísticas generales se mantuvieron en su mayoría en los mismos niveles que en años anteriores.

En adelante, Walmart dijo que analizaría sus mediciones de trabajadores minoritarios para poder centrarse más específicamente en trazar las trayectorias profesionales de los empleados de raza negra, y el minorista dijo que pasaría a informar sus datos de diversidad dos veces al año.

