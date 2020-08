Vidal: "Esperamos que la justicia ordinaria sea justicia de verdad"

El presidente del Deportivo, Fernando Vidal. EFE/Cabalar/Archivo

A Coruña, 27 ago (EFE).- El presidente del Deportivo, Fernando Vidal, dijo este jueves que el club gallego espera que "la justicia ordinaria sea justicia de verdad" después de que la deportiva no haya servido para que el conjunto blanquiazul siga en Segunda División tras no haber podido disputar en horario unificado la última jornada de LaLiga SmartaBank.

Vidal compareció en una rueda de prensa telemática en la que señaló que el club va a "defender los derechos" que le han sido "pisoteados".

"En el apartado deportivo no ha funcionado la justicia. Nuestro malestar es importante. Vamos a seguir todas las vías de la justicia ordinaria, que esperamos que sea justicia de verdad", apuntó.