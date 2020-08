Ventas globales de navíos encallan por covid y normas estrictas

(Bloomberg) -- Ya casi nadie compra barcos nuevos. Los pedidos cayeron a un mínimo de 20 años debido a una potente combinación de incertidumbre sobre las regulaciones medioambientales, las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus y la falta de financiación.

“La Organización Marítima Internacional (OMI) ha definido objetivos significativos, ambiciosos e importantes en torno a las emisiones”, dijo Stephen Gordon, director gerente de Clarksons Research. No queda claro las políticas y regulaciones exactas que podrían introducir y qué tecnología se adoptará, dijo. Los barcos son inversiones a largo plazo y los compradores corren el riesgo de que sus barcos se vuelvan obsoletos.

La industria del transporte marítimo mundial se encuentra en medio de uno de sus mayores cambios en una generación después de la implementación de normas ambientales más estrictas a principios de año. Los propietarios deben ahora pagar más por combustible más limpio, modernizar los barcos con depuradores que reducen la contaminación o incluso encargar nuevos barcos. El covid-19 aumenta la incertidumbre con el cambio a las cadenas de suministro y una paralización de los flujos comerciales.

“El virus se ha convertido en el problema más inmediato”, dijo Gordon. Si bien los desafíos derivados de las medidas de cuarentena son más leves, “la incertidumbre económica, la interrupción del comercio y la volatilidad en las tarifas de flete” causadas por el virus están reduciendo los pedidos.

Se espera que el crecimiento de la demanda de contenedores caiga este año debido al covid-19, según A.P. Moller-Maersk A/S, que prevé un regreso a los volúmenes de 2019 a principios de 2021. La línea de contenedores más grande del mundo ordenó solo ocho buques en el segundo trimestre, lo que sitúa su índice de pedidos por flota en 9,4%. A nivel mundial, la tasa es de cerca de 8%, lo que significa que los pedidos de nuevos barcos están en un mínimo de dos décadas, según Gordon, de Clarksons.

Poco financiamiento

Los armadores también carecen de recursos económicos para realizar compras, según Ralph Leszczynski, jefe de investigación de la corredora marítima Banchero Costa & Co.

“La mayoría de los mercados navieros provienen de una década relativamente pobre, de 2009 a 2019, en términos de ganancias, por lo que la mayoría de los armadores no tienen tanto dinero en efectivo en sus bolsillos”, dijo. “La financiación externa también es escasa, ya que los bancos ahora están evitando en gran medida el transporte marítimo después de los impagos que sufrieron después de 2008”.

El menor número de pedidos y un crecimiento más lento de la flota probablemente impulsarán las tarifas marítimas. Las transportadoras probablemente seguirán manteniendo la capacidad bajo control en 2021 para minimizar el impacto de la desaceleración del comercio mundial, dijo Rahul Kapoor, director de analítica de productos básicos e investigación en IHS Markit.

Esto ya se está traduciendo en crecientes costos de transporte de mercancías por transatlántico, con una referencia de las tarifas de contenedores transpacíficos que se ha duplicado con creces desde finales de mayo a un récord. Los costos del transporte de carga a granel también se han recuperado de un mínimo de cuatro años. Maersk inactivó alrededor de 20% de su capacidad en abril antes de restablecerla gradualmente en los meses siguientes. Sus ganancias superaron las estimaciones en parte debido a la mejora de las tarifas de flete.

