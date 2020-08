Venezuela.- El Consejo Electoral venezolano amplía por segunda vez el plazo de registro para las parlamentarias

24/08/2020 Personas con mascarilla en un autobús en Carabobo, Venezuela POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA INTERNACIONAL JUAN CARLOS HERNANDEZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha ampliado por segunda vez el plazo de presentación de candidaturas para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, a las que la mayor parte de la oposición ha optado por no concurrir por considerarlas un instrumento del chavismo para recuperar el pleno control de la Asamblea Nacional.



Pocas horas antes de que expirase el plazo, la presidenta del CNE, Indira Alfonzo, ha confirmado en declaraciones a la cadena estatal VTV que los partidos tendrán ahora hasta el 4 de septiembre para inscribirse. Alfonzo ha justificado la medida "en aras de garantizar la más amplia participación y la mayor pluralidad política" en los próximos comicios.



El órgano electoral ha descartado que esta ampliación pueda afectar a otros plazos del calendario previo a la votación, en la que se elegirán a las 277 personas que se sientan en la Asamblea Nacional durante los próximos cinco años (2021-2026).



La oposición mayoritaria, encabezada por el actual presidente del Parlamento, Juan Guaidó, ha llamado a boicotear los comicios. Guaidó ha abogado por un Pacto Unitario, alegando que "la desunión solo beneficia a la dictadura" y criticando a quienes abogan por participar en las elecciones.



"La dictadura vuelve a aplazar las inscripciones de su farsa porque sus alacranes no se terminan de poner de acuerdo. Continúan la purga interna y tratan de seguir sobornando y extorsionando dirigentes", ha criticado Guaidó en Twitter tras el anuncio del CNE.



"No insistan, el resultado será el mismo: nadie les reconocerá ese proceso", ha añadido. Guaidó está considerado el presidente legítimo de Venezuela por alrededor de medio centenar de países, entre ellos España.