UE.- Borrell avisa que no habrá todavía decisión sobre Turquía ante la presión de Grecia y Chipre

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha avisado este jueves antes de la reunión informal de ministros de Exteriores de que la UE no adoptará todavía medidas contra Turquía por sus prospecciones en el Mediterráneo, ante la presión de Grecia y Chipre, que exigen que la solidaridad de la UE "debe ser real".



"Todo el mundo está centrado en qué tipo de propuesta vamos a hacer sobre sanciones. Pero es un encuentro informal por lo que no se puede tomar una decisión, solo propuestas políticas que se tendrán que desarrollar", ha avisado el Alto Representante a su llegada a la reunión en Berlín.



Borrell ha señalado, no obstante, que el debate será importante porque las sanciones "y a quién dirigirlas" es "algo que se debe tener bajo consideración" en el caso de Turquía.



Se espera que el jefe de la diplomacia europea presente a los ministros de Exteriores "distintas opciones", entre las que se incluirán medidas estrictas pero no solo sanciones. Con las posibilidades que se pongan sobre la mesa, quiere dibujar una estrategia común europea para acercarse a Turquía y destensar el conflicto en el Mediterráneo.



A su llegada, el ministro de Exteriores chipriota, Nikos Christodoulides, ha sido directo para señalar que la UE debe responder ante la actitud turca. "Va contra el interés de la UE y su credibilidad está en juego", ha dicho sobre la reacción ante las prospecciones de Ankara en el Mediterráneo.



"La Unión debe levantarse y defender los valores internacionales y el orden global basado en los principios de la UE. La solidaridad de la UE debe real y sustancial", ha subrayado.



Para los países afectados por la campaña de Turquía, resulta complicado entender que la UE sí se mantenga firme ante la crisis de Bielorrusia y vaya avanzando en las sanciones, mientras contemporiza con Ankara. Así, Chipre ha pedido que no haya "dobles estándares" en la Unión y que no haya ambigüedad entre valores y principios.



Más allá de la reunión de Berlín, la UE espera lanzar el debate sobre la relación con Turquía y tratar en profundidad el caso en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del mes de septiembre.