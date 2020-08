"Tu sueño, nuestra ilusión", rosarinos marchan para pedir el regreso de Messi

Bajo el lema “Tu sueño, nuestra ilusión” un grupo de hinchas del club atlético Newell's Old Boys convocó a todos a una caravana en auto, hacia el Monumento a la Bandera, para hacer visible el sueño de que Lionel Messi juegue en el club rosarino, este jueves, en Rosario (Argentina). EFE/Franco Trovato Fuoco

Buenos Aires, 27 ago (EFE).- Alrededor de un centenar de hinchas de Newell's Old Boys marcharon este jueves por la tarde desde el estadio del club hasta el Monumento a la Bandera para pedir el regreso al club rosarino de Lionel Messi bajo el lema: "Tu sueño, nuestra ilusión".

La convocatoria fue organizada por simpatizantes de Newell's a través de las redes sociales tras conocerse el deseo del capitán albieleste de dejar el Barcelona.

Los hinchas del club rosarino pusieron esta mañana una bandera con el rostro del ídolo de la ciudad y otra con el escudo de Newell's Old Boys con la frase: "Messi: tu sueño es nuestra ilusión" en el Monumento Histórico Nacional a la Bandera, ubicado en el lugar donde el prócer Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera argentina.

Los simpatizantes del conjunto rojinegro se juntaron, mayormente a borde de automóviles para evitar el contagio del coronavirus, en el estadio Marcelo Bielsa y fueron en caravana hasta el Monumento a la Bandera, que está a unos cuatro kilómetros.

Messi, rosarino e hincha de Newel's Old Boys, se formó en las inferiores del club y varias veces dijo que jugar en ese club sería "un sueño", aunque siempre afirmó que no sabía si sería posible por lo cómodo que se encontraba en Barcelona.

"Más allá de que es un sueño y todos tenemos la ilusión de que venga algún día, tengo la necesidad de ser sincero en lo que pienso y para mí es algo muy difícil y muy complicado, más allá del deseo y las ganas que tengamos nosotros como hinchas de Newell's. Lo veo muy lejano y muy difícil", dijo este jueves en rueda de prensa el delantero e ídolo del club, Ignacio Scocco.

El secretario del club, Juan José Concina, dijo este miércoles que están "dispuestos a abrirle las puertas".

"Pero no voy a vender humo ni a decir que hablé con el padre de Messi ni con nadie", aclaró.

"No podemos hacer otra cosa que esperar su decisión y, en caso de que Messi decida un día jugar en Newell's, lo único que podemos hacer es ponernos a su disposición y preguntarle qué necesita que hagamos en el club para que venga. ¿Qué otra cosa podríamos hacer?", indicó.

En la gran mayoría de las encuestas realizadas por los medios locales, el Manchester City aparece como el destino más probable para Messi, seguido por el París Saint Germain.

Newell's Old Boys aparece en un lejano tercer puesto y a veces cuarto o quinto detrás del Inter y el Juventus o el Manchester United.