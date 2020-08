Togo.- Togo, primer país africano que erradica la 'enfermedad del sueño'

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado luz verde a una petición de Togo para eliminar la tripanosomiasis africana humana, más conocida como la 'enfermedad del sueño', de la lista de problemas de salud pública, un hito sin precedentes en toda África.



La enfermedad, potencialmente mortal si no se trata, se transmite por la picadura de una mosca tsetsé infectada. La OMS estima que más de sesenta millones de personas de zonas rurales de 36 países en el este, el oeste y el centro de África están expuestas a la tripanosomiasis.



En 1995, la región registró unos 25.000 casos, a los que habría que sumar unos 300.000 más que, según los expertos, no se detectaban. La cifra de contagios de 2019 fue de apenas un millar y Togo lleva más de una década sin detectar ningún enfermo.



Las autoridades togolesas comenzaron a implantar medidas de contención en la década de los 2000 y han reforzado desde entonces la vigilancia en las áreas consideradas de alto riesgo. En 2018, el país solicitó por primera vez a la OMS la revisión de la lista de los problemas de salud pública para eliminar de ella la 'enfermedad del sueño'.



Ahora, "gracias al esfuerzo de todos los actores médicos, la enfermedad se ha eliminado en Togo", ha celebrado el ministro de Sanidad, Mustafa Mijiwaya, quien no obstante ha llamado a no bajar la guardia porque el riesgo aún persiste en los países vecinos, según un comunicado de la OMS.



La directora de la organización para África, Matshidiso Moeti, ha felicitado las autoridades y a la población togolesas que hayan "enseñado el camino" a otras zonas. "Estoy seguro que los esfuerzos de este país inspirarán a otros para avanzar hacia la erradicación definitiva de la 'enfermedad del sueño", ha destacado.