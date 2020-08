"Temí por mi vida", afirma Maguire sobre su detención en Grecia

El defensor internacional inglés del Manchester United, Harry Maguire, declaró este jueves que "temió" por su vida y que pensó que estaba siendo víctima de un secuestro al ser detenido hace una semana en sus vacaciones en una isla griega.

Maguire declaró a BBC Sport que varios policías de civil que, según indicó, no se identificaron, detuvieron el minibús de su grupo, lo sacaron y lo golpearon.

"Al momento pensé que nos estaban secuestrando. Tuvimos que ponernos de rodillas y levantar las manos, ellos comenzaron a golpearnos", explicó en su primera entrevista luego del altercado.

"Ellos me golpeaban en las piernas, diciéndome que mi carrera estaba terminada: 'no más fútbol, no volverás a jugar nunca'", prosiguió emocionado.

"Me golpearon mucho en las piernas. Entré en pánico. Tuve miedo. Temí por mi vida", explicó, negando haber lanzado puñetazos o tratado de sobornar a la policía.

El capitán del United, de 27 años, fue condenado a 21 meses y 10 días de prisión condicional luego de haber sido declarado culpable de lesiones corporales, tentativa de corrupción, violencia contra funcionarios, e insultos luego de su detención en Miconos.

"No se lo deseo a nadie. Obviamente, la situación hizo la tarea difícil para uno de los más grandes clubes del mundo, así que siento haber hecho sufrir eso a los aficionados y al club, pero yo no hice nada malo", añadió.

En vacaciones en Miconos, el defensor más caro del mundo - el United lo fichó hace un año por 87 millones de euros (sobre 103 millones de dólares) - fue detenido la noche del jueves al viernes pasado junto a su hermano y a un amigo luego de una pelea con otros turistas, seguida de un altercado con policías y ciudadanos griegos.

El jugador recurrió la sentencia y habrá un nuevo juicio ante un tribunal de mayor rango.

dj/iwd/bm/iga