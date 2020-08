Tatiana Calderón debutará este fin de semana en el campeonato de Super Fórmula

La piloto colombiana Tatiana Calderón (Colombia, Bogotá, 1993).- EFE/ Sergio Barrenechea/Archivo

Redacción deportes, 27 ago (EFE).- La colombiana Tatiana Calderón hará este fin de semana, en el Twin Ring de Motegi, su debut en el campeonato de Super Fórmula de Japón.

Con un retraso de cinco meses respecto al calendario previsto, el campeonato de Super Fórmula de Japón arrancará este fin de semana, con la participación de Tatiana Calderón. Ella será uno de los tres pilotos no japoneses de la parrilla.

"Después de haber ingresado con éxito en Japón a principios de este mes para poder cumplir el período obligatorio de cuarentena de 14 días, Tatiana se reunirá con su equipo ThreeBond Drago Corse para la prueba oficial de dos horas del viernes, cuando se familiarizará con su coche", informó su gabinete de prensa.

A esto le seguirán dos sesiones de práctica el sábado y una sesión de calentamiento el domingo por la mañana antes de la calificación y la carrera, de 35 vueltas al circuito de Motegi.

Después de una espera tan larga desde la última vez que condujo el SF19, en la primera prueba oficial de pretemporada en el Fuji Speedway en marzo, Tatiana Calderón regresará a las carreras de monoplazas individuales por primera vez desde la final de la ​​Fórmula 2 del año pasado en Abu Dabi.

"Estoy muy feliz de estar en Japón y quiero agradecer al equipo ThreeBond Drago Corse, a mis patrocinadores Bandero, Koe, al Ministerio de Deportes de Colombia y a las embajadas de Colombia y España que hicieron posible mi viaje. Fue un gran esfuerzo por parte de todos y estoy muy emocionada de finalmente comenzar mi temporada de Super Fórmula en Motegi. Es una pista nueva para mí y también será mi debut en el campeonato. Todo es muy emocionante y no veo la hora de empezar. Estoy agradecida por el apoyo que he tenido hasta ahora y estoy deseando que llegue el fin de semana", dijo.

Por estar en Japón, Tatiana Calderón no podrá participar en la ronda de la European Le Mans Series de este fin de semana en el circuito Paul Ricard con el equipo Richard Mille Racing. Volverá con el equipo para las 24 Horas de Le Mans del próximo mes de septiembre.