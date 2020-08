Solicitudes de beneficios por desempleo en EE.UU. bajan a 1M

(Bloomberg) -- Las solicitudes de beneficios estatales por desempleo en Estados Unidos disminuyeron la semana pasada luego de un aumento inesperado, lo que indica que la recuperación gradual del mercado laboral está nuevamente en marcha, a medida que los contagios por covid-19 disminuyen desde un aumento en los dos meses anteriores.

Las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo en los programas estatales regulares cayeron en 98.000 a 1,01 millones en la semana que terminó el 22 de agosto, según mostraron el jueves los datos del Departamento del Trabajo. Las solicitudes continuas, o el número total de estadounidenses que están recibiendo ayuda por desempleo en esos programas, también disminuyeron en la semana que terminó el 15 de agosto, aunque se mantuvieron extremadamente elevadas en 14,5 millones.

La estimación media en una encuesta de Bloomberg a economistas fue de 1 millón de solicitudes iniciales en la última semana.

El informe sugiere que el mercado laboral continúa recuperándose gradualmente en medio de un retroceso en los nuevos casos de covid-19, y se proyecta que el informe mensual de la próxima semana muestre un aumento neto en las nóminas de agosto de otros 1,6 millones. Al mismo tiempo, las solicitudes permanecen muy por encima de los niveles previos a la pandemia, y los riesgos para una mayor mejora incluyen el término del apoyo del Gobierno a las empresas y la incapacidad de los legisladores para extender el apoyo a las empresas con problemas de liquidez y a los estadounidenses desempleados.

Esta semana, la minorista Bed Bath & Beyond Inc. dijo que planea eliminar 2.800 puestos de trabajo, mientras que American Airlines Group Inc. informó que planea recortar 19.000 empleos una vez que expire en octubre la ayuda federal para las nóminas.

Mientras tanto, después de varios meses de mejora gradual, la tendencia en las ofertas de trabajo retrocedió por segunda semana, según datos al 21 de agosto de Indeed.com.

Las solicitudes continuas de beneficios por desempleo del último informe coincidieron con el período de referencia del informe de empleo de agosto. La cifra cayó alrededor de 2,4 millones en comparación con la semana de referencia de julio, lo que respalda la idea de que las nóminas de agosto probablemente registraron un aumento sólido.

Además de las solicitudes de beneficios por desempleo en los programas estatales regulares, los estados informaron 607.806 solicitudes iniciales al programa pandémico de ayuda por desempleo en la semana que terminó el 22 de agosto, aproximadamente 83.000 más que la semana anterior. Ese programa federal extiende los beneficios por desempleo a aquellos que normalmente no son elegibles, como los trabajadores independientes. Esas cifras no están ajustadas estacionalmente.

