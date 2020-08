Se solicita congelación de activos de Vale por US$4.800 millones

(Bloomberg) -- Fiscales de Brasil solicitaron a un tribunal que congelara activos de Vale SA por hasta 26.700 millones de reales (US$4.800 millones) debido a los daños causados por el colapso de una presa propiedad del gigante del mineral de hierro el año pasado.

La petición, solicitada en conjunción con el Gobierno del estado y la Fiscalía General, fue presentada ante un tribunal de Minas Gerais, según una notificación en el sitio web de los fiscales.

La cantidad es acorde a las ganancias pagadas a los accionistas en 2018, las cuales podrían haberse utilizado para garantizar la seguridad de las presas de residuos, escribieron, y agregaron que la solicitud no afecta otras demandas individuales o colectivas.La petición es el último revés legal para la empresa con sede en Río de Janeiro tras la tragedia que provocó la muerte de 270 personas y dejó una ciudad minera cubierta parcialmente por el lodo. En febrero, un tribunal estatal aceptó cargos de homicidio contra el ex líder ejecutivo de la empresa, Fabio Schvartsman y otras 15 personas involucradas en dar fe de la seguridad de la presa, alegando que conocían de antemano los problemas de seguridad en la enorme presa de relaves.

En un comunicado, Vale dijo que la petición es parte de una medida civil pública que se encuentra en marcha desde enero de 2019 y que ya se han presentado 11.000 millones de reales en garantías y depósitos judiciales. Vale dijo que responderá a las solicitudes dentro del plazo estipulado por el juez.

Nota Original:Vale Is Subject of $4.8 Billion Asset-Freeze Request in Brazil

©2020 Bloomberg L.P.