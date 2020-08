Sandra Gago presume de barriguita de embarazo a la vuelta de sus vacaciones

05/03/2020 Sandra Gago, una futura mamá de lo más atractiva EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 27 (CHANCE)



Sandra Gago se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Con numerosos proyectos profesionales, enamoradísima de su marido Feliciano López - con el que está a punto de celebrar su primer año de casada - y disfrutando al máximo de su embarazo. Y es que su primer hijo con el tenista nacerá a finales de año, y la modelo no puede estar más ilusionada.



Presumiendo de barriguita, Sandra demostró a tres meses de dar a luz que está en plena forma, ya que la modelo desafió las altas temperaturas en la capital madrileña para pasear junto a su mascota y una amiga. De lo más relajada, la mujer de Feliciano eligió para la ocasión mini vestido en color blanco, que evidenciaba su figura de embarazada. Para evitar cualquier exposición innecesaria al Coronavirus, la joven no se quitó la mascarilla en ningún momento.



Muy discretos con su vida privada desde que se dieron el "sí, quiero", Feliciano y Sandra han utilizado sus respectivas cuentas de Instagram para presumir de embarazo en sus días de vacaciones antes de convertirse en papás primerizos. Aunque el matrimonio prefiere guardar los detalles de este embarazo en la más estricta intimidad, han revelado que el bebé que esperan es un niño, y todo apunta a que llevará el mismo nombre que su atractivo papá.



En un verano que está siendo especialmente complicado por culpa del Covid, el enamoradísimo matrimonio no han desaprovechado la oportunidad de viajar recorriendo algunos rincones de nuestro país como Cádiz, Tarifa o Asturias, disfrutando al máximo de su último verano siendo sólo dos.