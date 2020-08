Salud.-Desarrollan una nueva terapia que se dirige a las metástasis del cáncer de mama en el cerebro

01/01/1970 Ilustración del cerebro SALUD AMERICAN HEART ASSOCIATION



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Las mujeres con cáncer de mama HER2 positivo tienden a desarrollar metástasis cerebrales hasta en el 55% de los casos. Los medicamentos de quimioterapia dirigidos a las células del cáncer de mama en el cerebro no son efectivos porque no pueden cruzar la barrera hematoencefálica. Ahora una nueva terapia combinada dirigida a los tumores de cáncer de mama en el cerebro disminuyó drásticamente el tamaño del tumor y aumentó la supervivencia en un estudio con ratones.



Segun publican los investigadores de Northwestern Medicine en la revista 'Science Translational Medicine', se estima que el 75% de los ratones que tenían metástasis cerebrales de cáncer de mama se curaron y no tuvieron cáncer después de la terapia.



"La nueva terapia de combinación que identificamos puede cruzar la barrera hematoencefálica", asegura el autor principal del estudio, el docto Maciej Lesniak, presidente de cirugía neurológica de Northwestern Medicine y profesor de neurocirugía en la Facultad de medicina Feinberg de la Universidad de Northwestern--. La terapia también se dirige a las metástasis cerebrales y mejora significativamente la supervivencia".



Los dos medicamentos son el inhibidor de tubulina, vinorelbina, aprobado por la FDA norteamericana y disponible en clínicas, y el inhibidor de bromodominio, I-BET-762, aprobado por la FDA para ensayos clínicos. El inhibidor de bromodominio aumentó la betaIII-tubulina, una proteína que se encuentra en las células cancerosas que hacen metástasis en el cerebro. La sobreexpresión de betaIII-tubulina sensibilizó a las células cancerosas para que fueran destruidas por la vinorelbina.



"Los hallazgos de nuestro trabajo prepararon el escenario para un ensayo clínico, mediante el cual los pacientes con metástasis cerebrales de cáncer de mama pueden ser tratados con la combinación de estos dos fármacos --asegura Lesniak--. Esto ofrecerá a los pacientes con metástasis cerebrales de cáncer de mama, que han sido excluidos sistemáticamente de los ensayos clínicos, la oportunidad de beneficiarse de un nuevo régimen terapéutico que ha demostrado ser muy eficaz en entornos experimentales".



El cáncer de mama se disemina a otros órganos como el cerebro, los pulmones y los huesos. La metástasis del cáncer de mama en el cerebro es una enfermedad terminal y la complicación más mortal.



Hay una falta de terapias dirigidas para las metástasis cerebrales del cáncer de mama, señala el primer autor del estudio, Deepak Kanojia, investigador asociado en cirugía neurológica en Feinberg.



"Los pacientes con metástasis cerebrales a menudo se excluyen de los ensayos clínicos debido a sus malos resultados y su pésima supervivencia --dice Kanojia--. Las terapias sistémicas regulares, como 'Herceptin', no cruzan la barrera hematoencefálica de manera eficiente y no ofrecen ningún beneficio en las metástasis cerebrales".



Los científicos desarrollaron un modelo de ratón que puede desarrollar múltiples metástasis cerebrales para simular lo que sucede en pacientes humanos. Inyectaron células tumorales en la arteria intracarótida, lo que resultó en la formación de múltiples tumores cerebrales.



Después de que los tumores crecieron, los científicos trataron a los ratones con la terapia combinada. Los resultados finales revelaron que el 75% de los ratones que fueron tratados con la combinación estaban curados y libres de cáncer.