Salud.-Cvirus.- Los anticoagulantes mejoran un 50% la supervivencia de los pacientes con COVID-19

Los investigadores de Hospital Mount Sinai de Nueva York han comprobado que los anticoagulantes mejoran hasta un 50 por ciento la supervivencia de los pacientes con COVID-19 y reducen la mortalidad, según publican en el 'Journal of the American College of Cardiology'.



Estos científicos, dirigidos por el cardiólogo español Valentín Fuster, fueron de los primeros en demostrar que la terapia de anticoagulación se asociab con una mejor supervivencia entre los pacientes hospitalizados con COVID-19. Pero quedaban muchas preguntas: sobre el tamaño del beneficio potencial y sobre qué dosis de esta terapia podría ser más eficaz. Ahora, el equipo de investigación ha sugerido algunas posibles respuestas.



En este estudio observacional, los investigadores encontraron que todos los regímenes de anticoagulantes (medicamentos que previenen la coagulación de la sangre) fueron muy superiores a la ausencia de anticoagulantes en pacientes con COVID-19.



Más específicamente, los pacientes que recibieron tanto una dosis "terapéutica" o completa, como los que recibieron una dosis "profiláctica" o más baja, mostraron alrededor de un 50 por ciento más de probabilidad de supervivencia y aproximadamente un 30 por ciento menos de posibilidades de intubación que los que no recibieron anticoagulantes.



Los investigadores analizaron seis regímenes anticoagulantes diferentes, que incluían dosis tanto por vía oral como intravenosa, dentro de los grupos terapéuticos y profilácticos. Observaron que la heparina de bajo peso molecular subcutánea terapéutica y profiláctica y el apixaban oral terapéutico pueden conducir a mejores resultados.



"Este trabajo del Mount Sinai COVID Informatics Center proporciona información adicional sobre el papel de la anticoagulación en el manejo de pacientes ingresados en el hospital con COVID-19. Aunque se trata de un estudio observacional, ayudó en el diseño de un ensayo clínico internacional a gran escala que estamos coordinando. El ensayo aleatorizado se centra en esos tres regímenes antitrombóticos: heparina subcutánea de bajo peso molecular terapéutica y profiláctica y apixabán oral terapéutico", dice el autor principal correspondiente Valentín Fuster, director del Mount Sinai Heart y médico en jefe del Hospital Mount Sinai.



Este estudio es una extensión de la investigación de Mount Sinai que mostró que el tratamiento con anticoagulantes se asoció con mejores resultados tanto dentro como fuera de la unidad de cuidados intensivos entre los pacientes hospitalizados con COVID-19. El trabajo fue impulsado por el descubrimiento de que muchos pacientes hospitalizados con COVID-19 desarrollaron altos niveles de coágulos sanguíneos potencialmente mortales.



El equipo de investigadores evaluó los registros médicos electrónicos de 4.389 pacientes positivos para COVID-19 confirmados ingresados en cinco hospitales del Sistema de Salud Mount Sinai en la ciudad de Nueva York entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020.



Analizaron específicamente las tasas de supervivencia y muerte de los pacientes que recibieron dosis terapéuticas y profilácticas de anticoagulantes (antitrombóticos orales, heparina subcutánea y heparina intravenosa) en comparación con los que no recibieron anticoagulantes.



Los investigadores utilizaron una puntuación de peligro para estimar el riesgo de muerte, que tuvo en cuenta los factores de riesgo relevantes antes de evaluar la eficacia de la anticoagulación, incluida la edad, el origen étnico, las afecciones preexistentes y si el paciente ya estaba tomando anticoagulantes.



De los pacientes analizados, 900 (20,5 por ciento) recibieron una dosis de tratamiento completo de anticoagulantes. Otros 1.959 pacientes (44,6 por ciento) recibieron una dosis profiláctica más baja de anticoagulantes y 1.530 (34,5 por ciento) no recibieron anticoagulantes.



Hubo una fuerte asociación entre los anticoagulantes y la reducción de la probabilidad de muertes intrahospitalarias: las dosis terapéuticas y profilácticas de anticoagulantes redujeron la mortalidad en aproximadamente un 50 por ciento en comparación con los pacientes sin anticoagulantes.



En general, 467 (10,6 por ciento) de los pacientes requirieron intubación y ventilación mecánica durante su hospitalización. Los que tomaron anticoagulantes terapéuticos tuvieron un 31 por ciento menos de intubaciones que los que no tomaron anticoagulantes, mientras que los que tomaron anticoagulantes profilácticos tuvieron un 28 por ciento menos.



Las tasas de sangrado, una complicación conocida de los anticoagulantes, fueron sorprendentemente bajas en general entre todos los pacientes (tres por ciento o menos), pero ligeramente más altas en el grupo terapéutico en comparación con los grupos profilácticos y sin anticoagulantes, dijeron los investigadores. Sus hallazgos sugieren que los médicos deben evaluar a los pacientes de forma individual dada la relación beneficio-riesgo.



Por separado, los investigadores observaron los resultados de la autopsia de 26 pacientes con COVID-19 y encontraron que 11 de ellos (42 por ciento) tenían coágulos de sangre (pulmonares, cerebrales y / o cardíacos) que nunca se sospecharon en el entorno clínico. Estos hallazgos sugieren que el tratamiento de pacientes con anticoagulantes puede estar asociado con una mejor supervivencia.



"Este informe es mucho más detallado que nuestro breve informe anterior e incluye muchos más pacientes, un seguimiento más prolongado y una metodología rigurosa. Claramente, la anticoagulación se asocia con mejores resultados y las tasas de hemorragia parecen ser bajas", dice la autora correspondiente Anu Lala, profesora asistente de Medicina (Cardiología) y Directora de Investigación de Insuficiencia Cardíaca en la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai.



"Como médico que ha tratado a pacientes con COVID-19 en primera línea, reconozco la importancia de tener respuestas sobre lo que implica el mejor tratamiento para estos pacientes, y estos resultados informarán el diseño de los ensayos clínicos para finalmente dar información concreta", añade.



"Estos análisis observacionales se realizaron con el más alto nivel de rigor estadístico y brindan información interesante sobre la asociación de la anticoagulación con resultados críticos en el hospital de mortalidad e intubación", señala el primer autor Girish Nadkarni, cofundador y codirector de el Centro de Informática COVID Mount Sinai y Director Clínico del Instituto Hasso Plattner para la Salud Digital en Mount Sinai.



"Estamos entusiasmados de que los resultados de este estudio observacional en una de las poblaciones hospitalizadas más grandes y diversas hayan llevado a un ensayo en curso sobre el tipo, la duración y las dosis de anticoagulación -destaca--. En última instancia, esperamos que este trabajo conduzca a mejores resultados y tratamiento para COVID -19 pacientes".



"Este trabajo destaca la necesidad de comprender mejor la enfermedad desde un punto de vista diagnóstico y terapéutico y la importancia de realizar estudios diagnósticos e intervencionistas adecuadamente diseñados", explica el coautor Zahi Fayad, cofundador de Mount Sinai COVID Informatics Centro y Director del Instituto de Imágenes e Ingeniería Biomédica de Mount Sinai.