Ryanair: Los consumidores se beneficiarán si Air Europa abandona el mercado

Londres, 27 ago (EFE).- Ryanair prepara acciones legales contra los rescates de aerolíneas en la Unión Europea (UE) y cree que los consumidores españoles "se beneficiarían si Air Europa abandonara el mercado", afirmó en una entrevista con Efe el director legal de la compañía de bajo coste, Juliusz Komorek.

La aerolínea evaluará acudir a los tribunales, en Madrid o Bruselas, si Air Europa tiene acceso al fondo de apoyo a empresas estratégicas que el Gobierno español ha dotado con 10.000 millones de euros, y asegura que tiene ya preparadas al menos otras seis reclamaciones contra rescates en países comunitarios.

Air Europa, con quien el grupo IAG está en conversaciones para una posible compra, no se ha pronunciado aún sobre sus planes de acudir o no al plan de rescate.

El caso de la aerolínea española es "algo diferente" al de las ayudas a otras firmas continentales, comenta Komorek, dado que se trataría de un préstamo en el marco de un programa accesible por todos los sectores industriales.

Según indicó el responsable de asuntos jurídicos, Ryanair está en desacuerdo con el requisito de que una empresa deba estar radicada en España para optar a los fondos, gestionados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

"Al analizarlo desde el punto de vista de los principios de la legislación de la Unión Europea, como la no discriminación y la libertad de proveer servicios, puedo entender la condición de tener importancia estratégica, porque estamos hablando de grandes cantidades de dinero", afirmó.

"Sin embargo, no comprendo la condición de registro nacional. Es inconsistente con los principios de la ley comunitaria", consideró Komorek, que recalcó que "Ryanair es claramente de importancia estratégica para España".

Cuestionado sobre la posibilidad de que su compañía optara a esas ayudas en caso de cumplir los requisitos, aseguró que les gustaría "tener la opción".

"No puedo decir hoy que pediríamos un préstamo, pero lo justo sería que tuviéramos la opción de optar a él si en Ryanair hubiera la necesidad de acceder a capital. Que pudiéramos recurrir a un programa como ese", afirmó.

Sostuvo asimismo que en países como el Reino Unido la empresa sí tiene acceso a planes estatales de financiación para compañías golpeadas por la pandemia de coronavirus y que otorgar fondos a Air Europa bajo las premisas del fondo gubernamental "distorsionaría la competencia" en España.

"Creo que los consumidores españoles probablemente se beneficiarían si Air Europa abandonara el mercado. Sé que en el corto plazo no parece lo correcto, porque desaparece una marca muy conocida", consideró Komorek.

"Pero los consumidores se beneficiarían", agregó el director jurídico de la firma irlandesa, que rememoró la desaparición de Spanair en 2012.

"Spanair era un proveedor de conectividad significativo en Barcelona pero, cuando salió del mercado, Barcelona de repente se convirtió en más atractiva para aerolíneas más eficientes y el nivel de conectividad (en la ciudad) se ha incrementado", afirmó.

Para Komorek, "lo mismo pasaría en España, tanto en términos de conexiones de larga distancia como de corta distancia", si desapareciera Air Europa.

Al abordar la situación que atraviesa Ryanair a raíz de las medidas que han tomado los países para tratar de evitar la propagación de la COVID-19, el jefe legal de la empresa afirmó que se han recortado ya "varios cientos de empleos", principalmente en la oficina central, en algunas de las actividades de tierra, así como "algunos puestos de pilotos y tripulantes".

Asegura que espera no llegar a los 3.000 que avanzó como posibilidad en mayo, aunque asegura que "el proceso no ha finalizado".

En España, la firma cerró un acuerdo con los pilotos para rebajar los salarios base un 20 % durante cuatro años a cambio de mantener los puestos de trabajo, según detalló el sindicato Sepla, pero sigue negociando con el personal de cabina.

"No hace falta ser un experto en aviación para saber que este año y el próximo no van a ser fáciles. (...) Todo el mundo tiene que hacer sacrificios. Nosotros hemos hecho sacrificios aquí, en las oficinas centrales, y los pilotos han hecho sacrificios", esgrimió Komorek.

Respecto a sus objetivos en la negociación con los tripulantes de cabina españoles, afirmó que Ryanair espera obtener un pacto similar al "acordado en la mayoría de países", que incluya "una reducción del 10 % en el sueldo, recuperable en los próximos cinco años".

Guillermo Ximenis