Portaltic.-Call of Duty: Black Ops Cold War llegará el próximo 13 de noviembre

27/08/2020 Call of Duty: Black Ops Cold War POLITICA ACTIVISION



MADRID, 27 (Portaltic/EP)



Activision Blizzard, el estudio responsable de la saga de videojuegos de disparos Call of Duty, ha anunciado que su próximo título, Call of Duty: Black Ops Cold War, se lanzará el próximo 13 de noviembre.



Call of Duty: Black Ops Cold War estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC a partir del 13 de noviembre a través de Battle.net. También lo estará para PlayStation 5 y Xbox Series X "en base a la fecha de disponibilidad de estas plataformas para los consumidores", según ha indicado Activision en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.



La compañía además ha afirmado que la presentación mundial de gameplay del modo Multijugador del título se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre.



El título estará ambientado en los inicios de los años 80, "llevano a los jugadores a las profundidades del volátil universo geopolítico de la Guerra Fría".



Los jugadores se encontrarán con figuras históricas y combatirán en lugares icónicos como Berlín del Este, el Moscú soviético, Turquía y Vietnam, entre otros.



Asimismo, los jugadores deberán detener una conspiración y seguir el rastro de una misteriosa figura llamada Perseus. También contarán con una amplia selección de equipo y armamento de la época de la Guerra Fría para el combate en el modo Multijugador.



Call of Duty: Black Ops Cold War incluirá un sistema de Pases de Batalla que ofrecerá contenido gratuito tras el lanzamiento, como mapas y modos multijugador, así como experiencias Zombies.



Los usuarios que reserven a partir de este jueves la versión digital del título podrán tener acceso anticipado a la beta abierta del modo multijugador del título, así como desbloquear de forma inmediata recompensas digitales, entre ellas al Operador de Black Ops Frank Woods, que se podrá utilizar en Call of Duty: Warzone y Call of Duty: Modern Warfare.