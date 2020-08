Perú atribuye la alta tasa de mortalidad a la actualización de las cifras de muertos

Un grupo de personas sostienen arreglos florales durante un entierro en el Cementerio del distrito de Comas, el 20 de agosto de 2020, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Lima, 27 ago (EFE).- El Gobierno peruano atribuye tener la más alta tasa de mortalidad en el mundo por la COVID-19 al hecho de haber incluido la cifra de decesos sospechosos por la enfermedad en el número de muertes con prueba confirmada hasta la fecha.

El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, declaró este jueves que "hay varios factores que están concurriendo para que el país tenga la mayor tasa de mortalidad", entre las cuales mencionó que Perú está "transparentando el número de fallecidos".

"No conozco otro país, aparte del Perú, que durante la pandemia esté siendo transparente con el número de fallecidos (...) hay números de sospechosos de Covid que han pasado (al registro oficial) y eso eleva el número a nivel mundial", afirmó.

Los 28.000 fallecidos por el virus SARS-CoV-2 que registra Perú se traducen en una mortalidad de 85,8 muertes por cada 100.000 habitantes, resultado de dividir el número de decesos por su población nacional de 32,6 millones de habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

PRIMER PAÍS EN MORTALIDAD

Perú pasó a ser el país con la mayor mortalidad del mundo por COVID-19, después de que Bélgica corrigiese su cifra de fallecidos por el coronavirus y restase 121 decesos a su balance del impacto de la enfermedad.

La nueva tasa de mortalidad del coronavirus en Bélgica se situó en 85,5 muertos por cada 100.000 habitantes al reportar ahora 9.878 occisos entre una población de algo más de 11,5 millones de habitantes.

El ministerio de Salud hizo dos actualizaciones sobre el número de fallecidos oficial, después de analizar las cifras registradas en el Sistema Nacional de Defunciones, donde los documentos señalaban como la causa de muerte la Covid, a pesar de que el difunto no había sido sometido a las pruebas.

EXCESO DE 65.000 MUERTOS

Sin embargo, en Perú son más de 65.000 los fallecidos en exceso registrados desde el inicio de la pandemia en comparación a años anteriores, pues, desde marzo, los fallecimientos a nivel nacional se han incrementado en un 120 % respecto a los dos años anteriores.

Las muertes sospechosas ascienden en Perú a 10.443, según el último reporte publicado el 18 de agosto por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud.

Durante el periodo de pandemia, el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) ha llegado a registrar picos de casi 700 fallecidos a nivel nacional por cualquier causa, pero estos valores están descendiendo desde hace dos semanas en una lenta disminución a valores previos a la pandemia que eran de unos 200 fenecidos al día.

BAJA TENDENCIA DIARIA

Precisamente, Martos comentó que el número de fallecidos "afortunadamente ha bajado" en referencia a los 123 decesos registrados en la víspera.

"Eso no quiere decir que hemos vencido", "la pandemia sigue", anotó.

Consultado por la prensa sobre las medidas de restricción de reuniones sociales, que la población sigue incumpliendo, Martos dijo que "ya se han venido haciendo las campañas que corresponden para evitar el contagio entre familias y en reuniones amicales".

No obstante, reconoció que "siempre hay más que hacer" y agregó que se requiere una campaña masiva dirigida especialmente a los jóvenes entre 18 y 30 años, que son los que asisten a discotecas y fiestas clandestinas, a pesar de su prohibición.

Precisamente, la Policía Nacional ha seguido haciendo detenciones en varias ciudades del país de jóvenes que participan en fiestas clandestinas, como los que concurrieron a un restorbar en el distrito de Los Olivos y acabó con 13 fallecidos por una estampida al intentar huir de los agentes.