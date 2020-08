Pelosi cree que no debería haber debates entre Trump y Biden

En la imagen la presidenta de la Cámara Baja de EE.UU., Nancy Pelosi. EFE /JIM LO SCALZO /Archivo

Washington, 27 ago. (EFE).- La presidenta de la Cámara Baja de EE.UU., Nancy Pelosi, opinó este jueves que no debería haber debates entre los candidatos presidenciales, de cara a los comicios de noviembre, ya que, en su opinión, no se debería "legitimar" una conversación con el presidente, Donald Trump, que se presenta a la reelección.

"No creo que debiera haber ningún debate -dijo Pelosi-. No creo que el presidente de Estados Unidos se haya comportado de manera que alguien tenga una asociación con la verdad, pruebas, datos, hechos".

"No legitimaría una conversación con él (Trump) ni un debate en términos de la Presidencia de EE.UU.", agregó la demócrata en su rueda de prensa semanal, donde auguró que el mandatario "probablemente actuará de una forma que está por debajo de la dignidad de la Presidencia".

En ese sentido, Pelosi recordó las "acciones vergonzosas" de Trump durante los debates en 2016 con la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton.

La política progresista se refería a los insultos y las innumerables interrupciones que la exsecretaria de Estado sufrió durante los debates frente a Trump en la campaña de los comicios de 2016.

Pelosi indicó que Trump no ha cambiado su comportamiento y opinó que "socavará lo que se supone que los debates deben ser" frente al actual candidato demócrata a la Presidencia, Joe Biden.

En consecuencia, la presidenta de la Cámara Baja, bajo control demócrata, propuso que cada candidato aparezca en escenarios diferentes y que responda a cuestiones sobre su programa en una conversación con los ciudadanos, en vez de hacer "un ejercicio de embustes".

La respuesta de Biden no se hizo esperar a la propuesta de Pelosi y contestó en una entrevista con la cadena de televisión MSNBC, que él está dispuesto a debatir frente a Trump: "Voy a debatir con Trump", zanjó el aspirante demócrata.

"Voy a ser el fact checker (verificador) sobre el escenario mientras debato con él", auguró.

El que fuera vicepresidente de Barack Obama (2009-2017), quien ya ha aceptado participar en tres debates presidenciales frente a Trump, explicó que le han recomendado que no debata con el mandatario a menos que haya alguien que verifique las palabras del presidente, dada su tendencia a hacer afirmaciones falsas, pero que él lo ha rechazado.

"Mire, pienso que todo el mundo sabe que este hombre tiene una tendencia patológica a no decir la verdad", indicó Biden.