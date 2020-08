Pandemia sobrecargará deuda de Perú más allá de 2030: ministra

(Bloomberg) -- Las finanzas públicas de Perú se verán afectadas por la pandemia en los próximos años, incluso si la economía se recupera con tanta fuerza como se espera en 2021, según la ministra de Finanzas del país.

El déficit presupuestario se disparará al equivalente al 10,7% del producto interno bruto este año, en comparación con 1,6% del año pasado, y no volverá al objetivo del 1% hasta 2026, dijo el jueves María Antonieta Alva a periodistas en una videollamada. El endeudamiento aumentará en los próximos años y no volverá a niveles prepandémicos en esta década, según su presentación.

Alva está supervisando uno de los paquetes de estímulo económico más grandes de América Latina para mitigar los efectos de la pandemia, que ha afectado especialmente a Perú. El paquete incluye alivio tributario y garantías crediticias, y equivale al 20% del PIB, dijo Alva. La economía se está recuperando rápidamente tras una caída sin precedentes de 30,2% en el segundo trimestre, aunque todavía se contraerá 12% este año, dijo. Se prevé que el PIB se recupere 10% el próximo año.

A pesar del aumento de la deuda pública este año, Perú seguirá teniendo la carga de deuda más baja en la región, dijo. El Gobierno pronostica una deuda en 35,4% del PIB este año, frente a 26,8% en 2019. En marzo, Perú suspendió una regla fiscal para 2020 y 2021 que habría limitado la deuda al 30% del PIB, lo que habría obligado a recortar el gasto durante la crisis.

