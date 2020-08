Los hermanos Romero llegan a la Argentina para cumplir la cuarentena

Fotografía tomada en agosto de 2017 en la que se registró a los hermanos y fútbolistas paraguayos Óscar (i) y Ángel (d) Romero, nuevos refuerzos del club argentino de fútbol San Lorenzo. EFE/Elvis González/Archivo

Buenos Aires, 26 ago (EFE).- Los hermanos paraguayos Óscar y Ángel Romero llegaron esta noche a Buenos Aires, donde cumplirán la cuarentena obligatoria, antes de sumarse a la pretemporada de San Lorenzo para prepararse para el regreso del torneo argentino, que todavía no tiene fecha de inicio.

Apenas pasadas las 19:20 (hora argentina), los dos jugadores de la Selección de Paraguay aterrizaron en un vuelo privado desde Asunción en el Aeropuerto de San Fernando, ubicado al norte de la provincia de Buenos Aires.

Con un regreso demorado, ya que la plantilla de San Lorenzo está cumpliendo su tercera semana de entrenamientos, los gemelos de 28 años, nacidos en Asunción, finalmente desembarcaron este martes en la capital argentina tras siete semanas de ejercicio con la Selección Guaraní.

Óscar y Ángel estuvieron poco más de 70 minutos demorados en la sala de migraciones junto con sus respectivas familias y su preparador físico particular Willhelm Guimaraes.

El retorno de los paraguayos se logró luego de gestiones que la dirigencia del club 'azulgrana' realizó con la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) y del Ministerio de Salud.

Este miércoles, San Lorenzo tuvo la mala noticia del positivo de coronavirus de su capitán y emblema Fabricio Coloccini, que “permanecerá aislado y se reincorporará a las prácticas una vez que reciba el alta”, según informó la institución.

Coloccini había tenido unas líneas de fiebre el lunes pasado y, si bien no tuvo otros síntomas vinculados al coronavirus, no se entrenó con el resto de la plantilla por precaución.

De esta manera, el exjugador del Newcastle inglés se transformó en el tercer positivo tras el juvenil Luis Sequeira y el delantero Jonathan Herrera, flamante incorporación procedente de Central Córdoba de Santiago del Estero.