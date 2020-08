Los capitanes de las Chivas lograron perdón para sus compañeros castigados

Jesús Molina del Chivas reacción este sábado durante el partido contra Atlas por la Copa GNP por México. EFE/Francisco Guasco/Archivo

Guadalajara (México), 26 ago (EFE).- Ricardo Peláez, presidente deportivo de las Chivas de Guadalajara, y el entrenador Víctor Vucetich, aseguraron este miércoles que los capitanes del equipo abogaron por la reintegración al equipo de Alexis Vega y Uriel Antuna, castigados por andar de fiesta.

"Los capitanes Jesús Molina como Hiram Mier hablaron pidiendo disculpas para beneficio también del plantel y como somos una familia, buscamos siempre el bienestar", confesó Vucetich al informar que los jugadores regresaron al plantel.

Vega, delantero, y Antuna, volante, fueron separados del primer equipo por publicar en sus redes sociales un vídeo en el que se les ve cantar y tomar vodka en una fiesta, lo cual violó el aislamiento por la COVID-19 y la disciplina del equipo.

Lo anterior sucedió previo al juego del fin de semana pasado, en la fecha seis del Apertura 2020 en que Chivas cayó 1-0 ante Toluca.

Ante la situación Peláez y Vucetich anunciaron este miércoles, mediante un vídeo la reintegración de ambos.

"Afortunadamente se dio algo significativo para la institución, el que los jugadores internamente se comprometieran para que sus compañeros se integraran; aunque esto no puede volver a suceder", advirtió Peláez.

El directivo afirmó que, a pesar de la reintegración de Vega y Antuna, ambos fueron multados.

"Hay una sanción económica fuerte. Esto no debe volver a pasar en Chivas, es uno de los compromisos más importantes", reiteró Peláez.

Las Chivas Guadalajara son el segundo equipo con más títulos de Liga mexicana, 12; es el único que cuenta con sólo jugadores mexicanos y es el conjunto más popular de México.

Vucetich, ganador de cinco títulos de liga, llegó a la dirección técnica de Chivas en la fecha cinco para sustituir a su compatriota Luis Fernando Tena, técnico que llevó a México a obtener la medalla de oro en fútbol en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Vucetich aseguró que permitir el regreso de ambos jugadores no quiere decir que nuevas situaciones se dejarán pasar.

"Cualquiera que infrinja el reglamento de la institución se le va a sancionar, está firme eso; somos una familia que requiere integrarse porque queremos hacer las cosas bien con el conjunto", avisó el estratega.

Chivas marcha en la duodécima posición del Apertura 2020 con siete puntos y en la séptima jornada recibirá el próximo sábado al Pachuca, sexto de la tabla.