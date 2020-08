Laura Matamoros: "Mi padre es mayorcito y sabe lo que tiene que hacer. Cada uno sabe el jardín en el que se mete"

09/05/2020 Laura Matamoros intenta mantenerse al margen de las polémicas familiares EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 27 (CHANCE)



Laura Matamoros ha regresado de sus vacaciones en el sur. Después de disfrutar de varias semanas de descanso con su hijo Matías entre Marbella y Tarifa, la influencer ya ha recuperado plenamente su rutina en la capital. Y precisamente, la hemos pillado saliendo de la peluquería, donde se ha sometido a un espectacular cambio de look, cortando por lo sano su melena.



Laura, ajena a la polémica que rodea siempre a su familia, se pronuncia por primera vez tras las exclusivas en las que tanto Kiko Matamoros como su novia, Marta López, critican duramente a su hermana Anita, con quien la influencer tiene una buenisima relación. Y es que, de hecho, han pasado parte del verano juntas disfrutando del sur, presumiendo mutuamente la una de la otra.



- CHANCE: Pedazo de corte de pelo que te has hecho, ¿qué tal?



- LAURA: ¿Has visto? Un cambio en la vida



- CH: Preguntarte acerca de la exclusiva que ha hecho Marta López diciendo que Anita Matamoros tiene una guerra contra ella



- LAURA: ¿Te gusta mi pelo no? A mi también



- CH: ¿Te esperabas esta exclusiva puesto que ella dijo que nunca iba a hablar y menos cobrando?



- LAURA: Ahí está mi coche



- CH: ¿Es cierto que hay una guerra unilateral?



- LAURA: Yo personalmente pienso que las cosas si se arreglan en casa muchísimo mejor, punto, no voy a decir nada más



- CH: ¿Has hablado con tu padre?



- LAURA: Está de vacaciones, se está relajando que bastante mal lo ha pasado. Prefiero que descanse y desconecte.



- CH: ¿Lo único que esto le tiene que alborotar un poco no?



- LAURA: Cada uno sabe en el jardín que se mete. No voy a decir nada más de verdad.



- CH: ¿No estás muy de acuerdo quizá con estos movimientos que está haciendo tu padre a raíz de que su novia esté dando una exclusiva?



- LAURA: Mi padre ya es mayorcito y sabe lo que tiene que hacer. No voy a decir nada más. Por favor no me preguntéis más



