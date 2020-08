La justicia de Brasil obliga a Google a dar datos para esclarecer el caso de Marielle Franco

Marielle Franco fue asesinada a tiros la noche del 14 de marzo de 2018, cuando transitaba en un auto por el centro de Río de Janeiro, tras participar en un acto político. El conductor del vehículo en el que se trasladaba, Anderson Gomes, también fue ejecutado. EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Brasilia, 26 ago (EFE).- La Justicia brasileña determinó este miércoles que Google está obligado a proporcionar a las autoridades de Río de Janeiro informaciones que puedan ayudar en las investigaciones del asesinato de la concejala Marielle Franco, ocurrido en 2018 y que tuvo una repercusión internacional.

Por 8 votos contra 1, los magistrados del Tercera Sección del Superior Tribunal de Justicia (STJ) mantuvieron la decisión de instancias inferiores al negar un recurso de Google Brasil en el que alegaba que la medida viola la privacidad de sus usuarios.

El proceso se arrastra desde agosto de 2018, cuando la Policía y la Fiscalía de Río solicitaron ante la Justicia los datos de geolocalización de aquellos usuarios que buscaron en la plataforma una serie de "palabras clave" relacionadas con la edil y que pasaron por ciertos lugares los días precedentes al crimen.

Un juez de primera instancia autorizó el pedido, si bien el gigante tecnológico recurrió el fallo en instancias superiores, aunque hasta el momento no ha obtenido una decisión a su favor.

Para el buscador estadounidense, la legislación brasileña no admite la ruptura del sigilo, ni las interceptaciones genéricas, es decir, sin señalar a alguien en concreto, por lo que consideró que el pedido de las autoridades es "desproporcionado".

Sin embargo, el juez Rogerio Schietti, instructor del caso en el STJ, dijo que el hecho de compartir tales informaciones no supone un "riesgo desmedido" a la privacidad, ni a la intimidad de los usuarios del buscador, y que es necesario tener en cuenta las particularidades del brutal crimen.

"Este asesinato no solo fue cometido en razón de la actividad de la concejal Marielle Franco en defensa de los derechos humanos. Todo indica que también fue motivado porque era una mujer, de la periferia, negra y lesbiana", indicó Schietti.

Por su parte, Google Brasil lamentó en una nota la nueva decisión judicial y informó que no descarta recurrir ahora ante la Corte Suprema, la máxima instancia judicial del país.

"Reiteramos nuestro respeto al trabajo de investigación de las autoridades brasileñas, con las cuales colaboramos de modo consistente", señaló la compañía, para luego insistir en que se trata de la solicitud de datos "genéricos y no individuales", lo que contraría la Constitución en cuanto al derecho a la privacidad.

"Una vez más, Google reafirma el compromiso con la privacidad de los brasileños y está evaluando medidas a ser adoptadas, incluso un eventual recurso en la Corte Suprema", completó.

Marielle Franco fue asesinada a tiros la noche del 14 de marzo de 2018, cuando transitaba en un auto por el centro de Río de Janeiro, tras participar en un acto político. El conductor del vehículo en el que se trasladaba, Anderson Gomes, también fue ejecutado.

Las investigaciones del asesinato de Franco continúan abiertas más de dos años después.

Hasta el momento han sido detenidos los dos supuestos autores materiales (los expolicías Elcio Queiroz y Ronnie Lessa), pero aún falta por determinar quién fue el autor intelectual, pues la Fiscalía sospecha que fue un asesinato por encargo.