La Gobernadora de Puerto Rico abierta a valorar cambio de fecha de las elecciones

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 27 ago (EFE).- La Gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, se mostró este jueves favorable a valorar un cambio de fecha para las votaciones del próximo 3 de noviembre en el caso de que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no estuviera preparada para organizar los comicios con garantías.

Vázquez pidió por ello al presidente de la CEE, Juan Dávila, que evalúe con tiempo si las elecciones pueden celebrarse el 3 de noviembre o si es necesario un cambio de fecha.

Dávila señaló hace poco más de una semana que los comicios generales del 3 noviembre se mantendrán en esa fecha, a pesar del caos de las primarias de este mes, lo que puso en duda la capacidad de esa entidad para hacer frente a la próxima cita electoral.

El presidente de la CEE, junto a los comisionados electorales de cada partido, determinaron que las elecciones podrán celebrarse el 3 de noviembre, tal y como dispone la legislación vigente, durante el pleno de la entidad.

A pesar de las palabras de Dávila hay incertidumbre en Puerto Rico ante la capacidad real de la CEE de hacer frente a las próximas elecciones si se tiene en cuenta el desastroso resultado de las primarias del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) y el opositor Partido Popular Democrático (PPD).

La votación de las primarias fue suspendidas el pasado 9 de agosto por falta de papeletas, por lo que tuvieron que continuar el domingo 16.

Aunque toda la votación estaba prevista para el domingo 9, la CEE determinó la suspensión de esos comicios después de que 59 de 110 centros de votación no recibieran las papeletas y el Tribunal Supremo decidiera que se reanudarían el día 16.

Vázquez pidió por todo ello la dimisión de Dávila, quien aseguró que no abandonaría el cargo.

El PPD y el Proyecto Dignidad presentaron el miércoles querellas contra Dávila en las que se pide su destitución del cargo por negligencia en su desempeño de las primarias y la gestión posterior.

Proyecto Dignidad argumenta que el presidente no ha demostrado dominio administrativo cuando solicitó presupuestos a la Junta de Supervisión Fiscal -entidad federal de control al Ejecutivo de San Juan- sin los debidos fundamentos específicos.

El senador y candidato a la gobernación del Partido Independentista (PIP), Juan Dalmau, presentó otra demanda contra Dávila.

Además se han presentado demandas contra Dávila por parte del legislador del PPD Carlos Bianchi, el antiguo juez y ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Carlos López, y otra por la precandidata a la Cámara por Acumulación de ese partido, Yaramary Torres.

La Constitución de Puerto Rico establece que las elecciones se celebren cada cuatro años en el mes de noviembre, aunque la posibilidad de un cambio de fecha fue discutido después del retraso de las primarias.