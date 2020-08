La exministra Margarita Cabello será la primera procuradora general de Colombia

Fotografía cedida este jueves por el Congreso de Colombia que muestra a la nueva procuradora general de Colombia Margarita Cabello Blanco, mientras pronuncia un discurso en Bogotá (Colombia). EFE/ Leonardo Vargas Congreso de Colombia

Bogotá, 27 ago (EFE).- La exministra de Justicia Margarita Cabello Blanco fue elegida este jueves por el Senado procuradora general de Colombia para un periodo de cuatro años, con lo cual se convertirá en la primera mujer en dirigir el Ministerio Público del país.

Cabello, que también fue la segunda mujer en presidir la Corte Suprema de Justicia, obtuvo el voto favorable de 83 de los 100 senadores presentes, en su mayoría de los partidos Centro Democrático (en el Gobierno), Cambio Radical y Conservador, y de un sector del Partido de la U, y el Liberal.

"Con 83 votos, Margarita Cabello Blanco acaba de ser elegida por el Senado como nueva procuradora general de la nación. Confiamos que asumirá las responsabilidades de este cargo con la misma transparencia y eficacia que la caracterizan", manifestó el presidente del Senado, Arturo Char, que al igual que Cabello es oriundo de Barranquilla.

Al agradecer a los senadores su elección, Cabello dijo que es un reconocimiento a una vida "siempre al servicio de la justicia y de las decisiones con objetividad".

"Lo entiendo también como una exaltación a las mujeres de Colombia que hemos logrado ascender peldaño a peldaño para conquistar espacios de la vida pública y también privada que hasta hace algunos años era realmente una aspiración lejana y hoy son una conquista y una esperanza para millones de mujeres", manifestó.

VIGILANCIA Y CONTROL DE FUNCIONARIOS

La Procuraduría tiene entre sus misiones vigilar las actuaciones de los funcionarios públicos y Cabello dijo que trabajará para mejorar la eficiencia y la transparencia del Estado y para "modernizar el concepto de la lucha contra la corrupción" para que no sea un paliativo sino que cuente con instrumentos "que propicien el cambio de fondo deseado".

Cabello reemplazará a partir del 16 de enero de 2021 al actual procurador, Fernando Carrillo, lo cual crea una situación extraña en el país ya que durante casi cinco meses habrá un procurador en ejercicio y uno elegido.

Carrillo, que la víspera había advertido que "no por mucho madrugar amanece más temprano", indicó que le faltan "alrededor de 134 días" en el cargo.

No obstante, hoy felicitó a Cabello y dijo que "en sus manos estará continuar con independencia la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho".

La procuradora electa dijo por su parte que por respeto al actual titular del Ministerio Público no hará declaraciones hasta que asuma el cargo.

"No considero conveniente para la institucionalidad que haya dos voces opinando sobre asuntos que serán competencia del procurador Carrillo hasta que me posesione el próximo mes de enero", manifestó en una declaración.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

La elección de Cabello, que hasta el pasado 18 de agosto fue ministra de Justicia en el gabinete del presidente Iván Duque, fue criticada por la oposición que considera que de esta forma el mandatario tiene a funcionarios de su confianza en puestos clave como la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y ahora la Procuraduría.

"Que en Colombia el principal órgano de control sea ejercido por una exministra del Gobierno vigente es una clara demostración de ausencia de democracia y de falta de vigilancia independiente de la arbitrariedad del Poder Ejecutivo. Al mejor estilo de los Estados totalitarios", escribió en su cuenta de Twitter el senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo.