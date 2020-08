La economía de Perú caerá un 12 % en 2020, pero la recuperación será "rápida"

En la imagen un registro de la ministra de Economía y Finanzas de Perú, María Antonieta Alva, quien afirmó que la economía de su país se contraerá un 12 % este año debido al impacto de la COVID-19. EFE/Juan Ponce Valenzuela/Archivo

Lima, 27 ago (EFE).- La ministra de Economía y Finanzas de Perú, María Antonieta Alva, señaló este jueves que la economía peruana, gravemente afectada por la pandemia, probablemente se contraerá un 12 % este año debido al impacto de la COVID-19, pero estimó que la recuperación será "rápida".

Estas proyecciones las dio Alva en la presentación del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2021-2024, donde atribuyó la desaceleración a las estrictas medidas de inmovilización social establecidas por el Gobierno durante gran parte del primer semestre del año, que registró -17,4 % del producto interior bruto (PIB).

RÁPIDA RECUPERACIÓN

No obstante, aseguró que el segundo semestre, cuando se estableció el relajamiento de medidas y la reactivación de la gran mayoría de actividades económicas productivas del país, se observó "otra dinámica".

"Tras una caída de aproximadamente 30 % en abril, vemos que la caída se ha moderado y ahora estamos en una caída del 3,6 %", señaló Alva, quien estimó que el desempeño económico de los sectores primarios volverá a sus niveles prepandemia en el cuarto trimestre de 2020, mientras que los no primarios tendrán una recuperación "más lenta".

"La economía peruana se está recuperando. Creemos que esto se debe a tres líneas de trabajo: la primera es la apertura global de la economía, que ha sido bastante prudente siempre considerando los lineamientos sanitarios. Lo segundo es el impacto del plan económico que hemos implementado y lo tercero el esfuerzo de todos los peruanos y empresas. Eso es algo que queremos reconocer", afirmó.

ESTIMACIONES AL 2021

Asimismo, Alva aseguró que, pese a que el Perú es uno de los países cuya actividad cayó más, es también uno de los países de América Latina, junto con Colombia y Chile, que "tendrá una recuperación más rápida" en 2021, donde se estima un crecimiento de 10 %, uno de los mayores de la región.

"No hay daño estructural en la economía peruana. Hay resiliencia en la economía, que nos ha acompañado en crisis anteriores", acotó Alva.

Con 32,6 millones de habitantes, Perú es el primer país del mundo en mortalidad de COVID-19 al registrar unos 28.200 fallecimientos y el sexto a nivel global en casos confirmados de coronavirus al acumular más de 613.000 contagios.