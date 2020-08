Kore-eda prepara debut en el cine surcoreano con protagonista de "Parásitos"

El director de cine, Hirokazu Kore-eda. EFE/EPA/ETTORE FERRARI/Archivo

Tokio, 27 ago (EFE).- El director japonés de cine Hirokazu Kore-eda, ganador de la Palma de Oro de Cannes por su película "Manbiki kazoku" (Shoplifters), está trabajando en un filme surcoreano que contará con el protagonista de la oscarizada "Parásitos".

Esta nueva película, llamada provisionalmente "Broker", contará con el surcoreano Song Kang-ho, uno de los protagonistas de la ganadora del Oscar este año a mejor película, según un comunicado publicado a través del portal Naver y del que se hicieron amplio eco este jueves los medios japoneses.

Song, de 53 años, es para muchos el mejor actor de su generación en su país, estando presente en la mayoría de grandes éxitos del cine surcoreano de los últimos 20 años a las órdenes de realizadores como Bong Joon-ho (director de "Parásitos"), Park Chan-wook o Lee Chang-dong.

En la cinta también aparecerán otros rostros surcoreanos muy conocidos, empezando por la actriz Bae Doo-na, que también estuvo junto a Song en "Goemul" "(The host"), otro éxito dirigido en 2006 por Bong.

Bae, muy conocida en el extranjero por haber participado también en series de éxito como "Sense8" o "Kingdom", ya trabajó con Kore-eda en "Air doll" (2009), donde interpretaba a una muñeca inflable que cobraba vida.

También participa el actor Gang Dong-won, que acaba de estrenar la secuela de la exitosa "Train to Busan" y que también trabajó con Song en 2010 en "Uihyeongje" ("Hermano de sangre").

"Broker" gira en torno a una caja donde la gente deja de forma anónima a sus bebés no deseados, una temática de corte social en línea con otros trabajos del cineasta nipón.

La producción del filme está a cargo de Zip Cinema, mientras que la distribución en Corea del Sur y las ventas internacionales serán terreno de CJ Entertainment, según el citado comunicado.

"Los planes para 'Broker' empezaron hace unos cinco años. Como siempre, todo empezó con los actores", relata Kore-eda en el texto.

El cineasta japonés habla sobre su primer encuentro con Song en el Festival de Cine Internacional de Busan (Corea del Sur) y con Gang mientras estaba en Tokio por trabajo, y cómo mantuvieron el contacto, convirtiéndose los saludos en charlas más elaboradas en las que acabaron hablando sobre trabajar juntos.

El director también recordó cuando trabajó por primera vez con Bae y cómo pensó que querría repetir experiencia, un "sueño que finalmente se hizo realidad diez años después".

"Ahora mismo, trabajando en el guión que moverá a estos tres grandes actores, estoy muy emocionado", añadió Kore-eda, que señaló que busca "crear una película apasionante, reconfortante y emocional", cuya producción se espera que comience en 2021.

El productor surcoreano Eugene Lee confirmó estas informaciones a la revista Variety, a la que dijo: "Es una película coreana con actores coreanos, personal coreano, se filmará en idioma coreano".

Al igual que ocurrió con "La Vérité" (2019), rodada en francés, Kore-eda vuelve a dejar de lado su idioma materno.