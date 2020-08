Konta derrota a Sakkari y se enfrentará con Azarenka en las semifinales

Johanna Konta de Gran Bretaña en acción frente a Maria Sakkari de Grecia en Flushing Meadows, Nueva York (EE.UU.), hoy 26 de agosto de 2020. EFE/EPA/JASON SZENES

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 26 ago (EFE).- La tenista inglesa Johanna Konta, octava cabeza de serie, logró este miércoles el pase a las semifinales del Premier 5 de Cincinnati al vencer en los cuartos de final en dos sets seguidos, 6-4 y 6-3, a la griega Maria Sakkari, decimocuarta favorita, verdugo de la estadounidense Serena Williams.

Konta, de 29 años, confirmó la recuperación en su juego después de un comienzo lento de su temporada 2020, logró su segunda semifinal de un Premier 5 y superó en una hora y 32 minutos a Sakkari, en lo que fue su tercer triunfo en los cuatro duelos que ambas han mantenido como profesionales.

Konta ganó dos de sus tres encuentros con Sakkari en el 2019, incluido su partido más reciente en el Nature Valley International en Eastbourne, y no había perdido un set en el camino a los cuartos de final, el primero desde el Abierto GNP Seguros en Monterrey.

Su temporada 2019 fue inolvidable, ya que fue subcampeona en el Internazionali BNL d'Italia e hizo su primera semifinal de Roland Garros además de los resultados de cuartos de final en Wimbledon y el US Open.

Sakkari acababa de obtener, la pasada noche, una de las mayores victorias de su carrera en esta misma cancha, tras haberse recuperado del borde de la derrota y sorprender a Williams, ganadora de 23 Grand Slam.

Un primer set cerrado se redujo a un quiebre de servicio, que la tenista británica finalmente convirtió en el tercer juego y mantuvo sin enfrentar demasiada resistencia en el servicio, poniendo un juego de saque perfecto que le aseguró el set.

El segundo set comenzó con un juego de maratón con el servicio de Sakkari, y aunque la joven de 25 años salvó dos puntos de quiebre desde el principio, no pudo salvar un tercero cuando Konta se adelantó 5-3 y aseguró el triunfo y el pase a la semifinal con su saque, que fue decisivo todo el partido.

Konta jugó un partido más dominante, con 18 golpes ganadores por 20 errores no forzados mientras lograba cuatro ases y rompía el servicio tres veces.

Sakkari no tuvo su mejor control en los golpes y cometió 37 errores no forzados por 15 ganadores que hicieron la diferencia final a favor de Konta.

La siguiente para Konta es la exnúmero uno del mundo, la bielorrusa Victoria Azarenka, quien derrotó a la estrella tunecina en ascenso Ons Jabeur en sets seguidos, 7-6 (9) y 6-2.

Konta y Azarenka se han enfrentado tres veces con ventaja de 2-1 para la británica, que consiguió la segunda victoria en la segunda ronda de la Coupe Rogers 2018, en dos sets seguidos de 6-3 y 6-1.