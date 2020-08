Kellyanne Conway da su último empujón a Trump antes de dejar la Casa Blanca

Kellyanne Conway, consejera presidencial estadounidense, fue registrada este miércoles, durante su intervención en la Convención Nacional Republicana, en Washington DC (EE.UU.) EFE/Chip Somodevilla

Washington, 26 ago (EFE).- Kellyanne Conway, la fiel asesora del presidente Donald Trump, participó este miércoles en la Convención Nacional Republicana para dar un último empujón a la reelección del mandatario antes de dejar su cargo a finales de mes por razones familiares.

Conway, que asumió la jefatura de la campaña de Trump poco antes de las elecciones de 2016, ayudándole con el voto femenino, se dirigió de nuevo a las mujeres, el electorado que según las encuestas el mandatario está perdiendo.

"Durante décadas, (Trump) ha elevado a las mujeres a puestos de responsabilidad en los negocios y en el Gobierno. Confía en nosotras y nos consulta, respeta nuestras opiniones e insiste en que estamos en pie de igualdad con los hombres", dijo Conway.

"El presidente Trump -añadió- me ayudó a romper una barrera en el mundo de la política al empoderarme para administrar su campaña hasta su éxito".

Conway anunció este domingo su intención de dejar su cargo en la Casa Blanca a finales de mes para concentrarse en su familia.

Su marido, un republicano opositor a Trump, también renunciará a su puesto en el Proyecto Lincoln, un grupo de conservadores que apoyan la elección del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca.

"No estamos de acuerdo en muchas cosas, pero estamos unidos en lo que más importa: los niños. Nuestros cuatro hijos son adolescentes y preadolescentes que comienzan un nuevo año académico (...), el hecho de que los niños deban 'ir a la escuela desde casa' requiere un nivel de atención y vigilancia", dijo en un comunicado la asesora de Trump.

Estas decisiones coinciden con el anuncio de una de sus hijas adolescentes, Claudia, de 15 años, que quiere emanciparse.

"Para empezar, el trabajo de mi madre me ha arruinado la vida. Es desgarrador que ella siga por este camino después de años de ver sufrir a sus hijos. Egoísta. Se trata de dinero y fama, damas y caballeros", dijo en Twitter la hija de Conway.