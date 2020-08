Jóvenes y solteros, el perfil de los migrantes venezolanos en América Latina

Migrantes venezolanos se preparan para tomar un bus que los llevará hasta la frontera en Cúcuta o Arauca en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Panamá, 27 ago (EFE).- El 60 % de los migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe son menores de 35 años y más del 50 % no tiene pareja, indicó un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presentado este jueves.

La encuesta fue aplicada a lo largo de 2019 por el Migration Policy Institute (MPI) a casi 33.000 migrantes venezolanos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay.

La crisis generalizada en Venezuela ha llevado en los últimos años a más de cinco millones de sus habitantes a salir del país, de los cuales cuatro millones llegaron a naciones de América Latina y el Caribe, de acuerdo con los datos de la OIM y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Esta información es claves para "la toma de decisiones de política pública y tratar mejor el tema de la migración venezolana, especialmente ahora con la llegada de la COVID-19", señaló el experto en política migratoria en América Latina del MPI Diego Chaves.

EL NIVEL EDUCATIVO, SEGUN LA DISTANCIA CON VENEZUELA

Según la encuesta en Brasil, Colombia, Guyana y Trinidad y Tobago, países fronterizos con Venezuela, los migrantes venezolanos son jóvenes, solteros y tienen un nivel educativo bajo.

En Ecuador y Perú los migrantes también tienden a ser jóvenes y más de la mitad eran solteros pero con mayores niveles educativos: el 20 % de los encuestados en ambos países dijo tener educación universitaria o superior, mientras nivel técnico afirmó tener un 19 % en el primero y un 15 % en el segundo.

Aquellos desplazados a destinos más alejados como Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay se caracterizan por tener altos niveles educativos, pues la más de la mitad de los encuestados dijo tener posgrado o maestrías.

UN VIAJE DURO

"Los mayores riesgos para migrantes y refugiados de Venezuela se asociaban con los largos periodos de tránsitos y los graves peligros son explotación y abuso, exposición a temperaturas extrema, jornadas largas en terrenos inhóspitos, discriminación, rechazo e incluso persecución", dijo el representante Conjunto de ACNUR-OIM para Refugiados y Migrantes Venezolanos, Eduardo Stein.

Los principales retos durante los viajes fueron falta de recursos financieros, escasez de comida, falta de un lugar donde dormir, entre otros.

En Colombia, el 91 % de los encuestados dijo que tuvo problemas financieros mientras viajaban, y el 80 % de los entrevistados en Guyana expresó que les preocupó la inseguridad alimentaria.

NO QUERIAN REGRESAR A VENEZUELA

El 5 % o menos de los entrevistados el año pasado, antes de la crisis por la COVID-19, dijo que no pensaba regresar a Venezuela, con la única excepción de los que están en Colombia, donde el 17 % dijo tener planes de volver.

El 100 % de los encuestados en Chile deseaba quedarse allí, lo mismo que en Guyana con un 98 %, en Costa Rica 97 %), Brasil (96 %), Uruguay (95 %), en Paraguay (93 %), en Argentina (91 %), y Trinidad y Tobago (87 %).

Más del 50 % de los encuestados que enviaron recursos a casa, mandaron dinero, pero también medicamentos, alimentos y otros recursos, y la mayoría utilizó servicios de transferencia informales para enviar las remesas, excepto en Ecuador, donde el 50 % utilizaron trasferencias bancarias.

Más de un tercio de los encuestados en Uruguay y más del 10 % de aquellos en Argentina, Guyana y Trinidad y Tobago dijeron que transfirieron recursos por medio de conocidos.