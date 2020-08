Harris: La convención republicana está hecha para "apaciguar el ego de Trump"

En la imagen, la candidata demócrata a la Vicepresidencia de EE.UU., Kamala Harris. EFE/Michael Reynolds/Archivo

Washington, 27 ago (EFE).- La candidata demócrata a la Vicepresidencia de EE.UU., Kamala Harris, criticó la convención republicana, en la que el presidente Donald Trump aceptará este jueves la nominación de su partido a la reelección, e indicó que tiene como propósito "apaciguar" el ego del gobernante.

"La convención republicana está diseñada con un propósito: apaciguar el ego de Donald Trump. Hacerlo sentir bien", afirmó Harris en un discurso desde la Universidad George Washington, en el que además criticó el manejo que la actual Administración ha hecho de la pandemia del coronavirus.

"Pero aquí está la cuestión -añadió la también senadora-. Él es el presidente de Estados Unidos, y se supone que no se trata de él. Se supone que tiene que ver con la salud, la seguridad y el bienestar del pueblo estadounidense. Y en esa medida, Donald Trump ha fracasado".

La compañera de fórmula del candidato demócrata a la Presidencia estadounidense, Joe Biden, enfiló sus críticas hacia la respuesta de la Casa Blanca a la pandemia de COVID-19.

"Donald Trump ha fracasado en el más básico e importante trabajo de un presidente de Estados Unidos, ha fracasado en proteger al pueblo estadounidense", apuntó Harris, quien, aludiendo a su pasado como fiscal, consideró que el gobernante ha demostrado lo que los juristas llamarían un "desprecio imprudente" hacia el bienestar del pueblo.

Además, cuestionó que el jefe de Estado estuviera "obsesionado" con la reacción de los mercados de valores, al tiempo que apuntó que "todavía no tiene un plan" y que no puede detener la pandemia "con un tuit".

La demócrata se refirió igualmente al incidente más reciente de brutalidad policial contra afroamericanos en Estados Unidos, en el que un agente de Kenosha (Wisconsin) disparó siete veces en la espalda al afroamericano Jacob Blake, lo que ha reavivado las protestas raciales y generado un inédito boicot temporal en la NBA y de otras ligas profesionales.

"Los disparos contra Blake atravesaron el alma de nuestra nación", aseguró Harris, para quien "no es de extrañar que la gente esté saliendo a las calles".

Harris respaldó las movilizaciones e indicó que se debe defender "la protesta pacífica y los manifestantes pacíficos", al tiempo que pidió no confundirlos "con quienes saquean y cometen actos de violencia".

Kenosha ha sido escenario de protestas y disturbios después de que Blake recibiera los disparos el domingo, un hecho que fue captado por los teléfonos celulares de vecinos.

El Departamento de Justicia de Wisconsin ha abierto una investigación del suceso, sobre el que la Policía sostiene que estaba atendiendo "un altercado doméstico", mientras que las autoridades federales han iniciado pesquisas de derechos civiles sobre el tiroteo.

Blake, que quedó parapléjico, sigue ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital.