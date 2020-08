Hamilton no boicoteará GP de Bélgica, apoya protestas

SPA-FRANCORCHAMPS, Bélgica (AP) — El campeón de Fórmula Uno Lewis Hamilton no tiene la intención de boicotear el Gran Premio de Bélgica el domingo de la forma en que otos deportistas lo están haciendo en Estados Unidos para protestar por el caso de Jacob Blake, el afroamericano que fue baleado por la policía en Wisconsin.

La NBA aplazó los tres partidos de playoffs programados para el miércoles, con los Bucks de Milwaukee liderando el boicot al negarse a salir del vestuario para el duelo con el Magic de Orlando. Jugadores y equipos en el béisbol, fútbol y tenis hicieron lo mismo en sus deportes, para exigir que los legisladores tomen medidas contra la violencia policial y la injusticia racial.

Hamilton, seis veces campeón de la Fórmula Uno y el único piloto negro en el circuito, dijo que respaldaba los boicots, pero que medidas similares en Europa no tendrían el mismo impacto.

“Primero, pienso que es increíble lo que muchos están haciendo en Estados Unidos en sus deportes. Mucha gente está respaldando a los deportistas y realmente presionando por los cambios", dijo Hamilton el jueves en una conferencia de prensa. “Pero eso es en Estados Unidos y no sé si yo haciendo algo aquí vaya a ayudar ... estamos en Bélgica, no Estados Unidos”.

Hamilton se ha pronunciado con frecuencia contra el racismo en semanas recientes tras la muerte de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis en mayo. Hamilton y otros pilotos se han arrodillado en todas las carreras en lo que va de temporada en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter. Ha lucido además camisetas con la leyenda “Acabemos con el Racismo”, alzando el puño derecho en el podio y criticando a otros equipos de F1 por mantener silencio sobre el racismo.

Blake, de 29 años, fue baleado por policías en la espalda el domingo cuando se apoyaba en su camioneta, en la que estaban tres de sus hijos. El incidente fue capturado en video y desató nuevas protestas en Estados Unidos.

“No he hablado con nadie sobre boicots, pero estoy muy orgulloso de muchos y estoy unificado con ellos , tratando de hacer lo que puedo aquí", dijo Hamilton. “Realmente no sé cómo nosotros no haciendo la carrera aquí vayan a ayudar, va a seguir pasando. Voy a tratar de hablar con la Fórmula Uno para ver qué más podemos hacer para generar más consciencia”.

Mercedes cambio sus tradicionales coches plateados a todo negro en solidaridad con Hamilton, y para continuar presionando por la lucha contra el racismo.

Una victoria de Hamilton, en tanto, podría dejarle con un total de 89 en su carrera, a dos del récord del legendario Michael Schumacher. Hamilton también tiene al alcance igualar el récord del piloto alemán, de siete campeonatos mundiales.

Rumbo a la carrera en uno de los circuitos más icónicos de la F1, Hamilton aventaja por 37 puntos a su escolta Max Verstappen de Red Bull. Hamilton ha ganado cuatro de las primeras seis carreras de una temporada reconfigurada por la pandemia de coronavirus.