Hamilton dice que no boicoteará Gran Premio de Bélgica

El piloto británico de la escudería Mercedes Lewis Hamilton durante una conferencia de prensa previa al Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica - Agosto 27, 2020 FIA/Distribuida vía REUTERS

Por Abhishek Takle

27 ago (Reuters) - El hexacampeón mundial de Fórmula Uno Lewis Hamilton dijo el jueves que no boicoteará el Gran Premio de Bélgica el domingo, después de que una ola de protestas por parte de deportistas profesionales en Estados Unidos por los disparos de un policía contra un hombre negro obligó a suspender varios partidos.

El equipo de la NBA de los Milwaukee Bucks, con sede en Wisconsin, comenzó el boicot al negarse a disputar su partido de playoff el miércoles, acción imitada por otros equipos y otras disciplinas en una muestra sin precedentes de solidaridad deportiva.

"Primero, creo que es increíble lo que mucha gente está haciendo en sus deportes en Estados Unidos a todos los niveles, como organizadores y comentaristas, por ejemplo", dijo Hamilton, el primer y único piloto negro de la Fórmula Uno, a los periodistas a través de una videoconferencia el jueves.

"Sin embargo, eso es en Estados Unidos y no sé realmente si hacerlo aquí en particular tendría algún efecto", comentó. "Estamos en Bélgica, no en Estados Unidos".

El británico, que está en camino igualar este año la marca récord de siete mundiales del alemán Michael Schumacher, ha sido un defensor público de la campaña para acabar con el racismo que se ha tomado el deporte mundial tras la muerte de George Floyd el 25 de mayo, después de que un policía de Mineápolis presionó una rodilla sobre su cuello durante varios minutos.

Hamilton y otros pilotos se han arrodillado antes de las carreras, han llevado escrito el eslogan "Black Lives Matter" en su casco y han puesto en marcha una comisión para impulsar la diversidad en el deporte del motor.

"Estoy con ellos, intentando hacer lo que pueda desde aquí", dijo en referencia a los deportistas que están boicoteando las competiciones en Estados Unidos.

"Realmente no veo cómo el hecho de no correr... (esto) aún continuará. Pero... hablaré con la Fórmula Uno para ver qué más podemos hacer para seguir creando conciencia y ayudando a impulsar (la justicia racial)".

(Editado en español por Carlos Serrano)