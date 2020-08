Grecia/Turquía.- Turquía prorroga las exploraciones en el Mediterráneo oriental a pesar de las disputas con Grecia

23/02/2012 Imagen de archivo de una bandera de Turquía POLITICA INTERNACIONAL CANTABRIA ESPAÑA EUROPA



La OTAN asegura que no tolerará comportamientos que "hagan peligrar la cohesión"



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Turquía han prorrogado las actividades de exploración en el Mediterráneo oriental hasta el próximo 1 de septiembre a pesar del aumento de la tensión a raíz de las disputas marítimas mantenidas con Grecia.



El buque 'Oruc Reis', junto al 'Ataman' y el 'Cengiz Han', lleva desde el 10 de agosto desplegado en la zona en el marco de las operaciones de exploración y prospección de hidrocarburos.



A principios de este mes, el Gobierno turco indicó que el 'Oruc Reis' realizaría este tipo de actividades hasta el 23 de agosto. Sin embargo, Ankara ha emitido este jueves una nueva alerta internacional Navtex frente a las costas turcas.



El ministro de Defensa, Hulusi Akar, ha indicado este jueves que la nueva alerta no está relacionada con el aumento de la tensión en la región, según informaciones del diario 'Hurriyet'. "Cuando hagamos una actividad en el mar nuestros marinos harán el anuncio", ha expresado.



"Respetamos la integridad territorial de nuestros vecinos. No tenemos interés alguno en el suelo o mar de otros. Pero queremos que todo el mundo sepa que no vamos a tolerar ataques contra Turquía", ha remachado.



LA OTAN NO TOLERARÁ COMPORTAMIENTOS QUE HAGAN PELIGRAR LA COHESIÓN



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha indicado este mismo jueves que no tolerará comportamientos que hagan peligrar la cohesión y la efectividad de la alianza, según ha informado el diario griego 'Kathimerini'.



Sus palabras han tenido lugar tras un encuentro con el ministro de Exteriores griego, Nikos Dendias, que ha denunciado la continuada delincuencia turca en la zona.



Tal y como indican fuentes diplomáticas, Grecia está mostrando "compostura", pero está dispuesta a defender su soberanía y derechos soberanos. Stoltenberg, por su parte, ha indicado que la intención es "esforzarse" para aliviar la situación.



La disputa por la exploración turca de gas natural frente a islas griegas de Rodas y Castelórizo en el Mediterráneo oriental se ha intensificado constantemente en las últimas semanas. Grecia considera que la exploración es ilegal. La Unión Europea también ha condenado las acciones turcas y ha pedido a Ankara que las detenga.



El Gobierno turco, por su parte, considera que las aguas en las que se está perforando gas a título experimental pertenecen a la plataforma continental turca.



Grecia, miembro de la UE, ha descartado hasta ahora el diálogo directo mientras continúe la exploración del barco turco 'Oruc Reis', que navega escoltado por barcos de guerra turcos. Por su parte, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, subrayó el lunes por la tarde que su país "no retrocederá ni un paso".