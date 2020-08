Fútbol.- Muller bromea con Messi: "He hablado con nuestro director financiero y creo que no podemos hacer nada"

MÚNICH, 27 (dpa/EP)



El delantero del Bayern Thomas Muller ha bromeado con el posible fichaje de Leo Messi por su equipo y ha explicado que después de "hablar con el director financiero" del club bávaro ha constatado que no pueden "hacer nada".



"He hablado con nuestro director financiero una o dos veces en los últimos meses y creo que no podemos hacer nada", dijo Muller entre risas durante un acto publicitario en su país, preguntado por la posible contratación de Messi, al que alabó.



"Messi se encuentra entre los mejores futbolistas del planeta, quizás el mejor de los últimos 100 años mirando la historia del fútbol. Me quito el sombrero ante su carrera. Ahora se avecina un cambio que podría ser interesante para el mundo del fútbol. Aparte de los aficionados del Barcelona, algo que puedo entender, el resto lo ve de manera menos crítica y con entusiasmo por ver el nuevo camino que toma", valoró.