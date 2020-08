Fútbol.- El Deportivo acudirá a la justicia ordinaria para evitar un "atropello sin precedentes"

20/07/2020 Comunicado oficial del RC Deportivo de La Coruña DEPORTES RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Real Club Deportivo acudirá a la justicia ordinaria al no estar conforme con la resolución emitida por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que considera competente al Juez de la Liga, y con su decisión han certificado el descenso del club gallego a Segunda B, además de calificar la situación como un "robo impune" y un "atropello sin precedentes".



"Se ha consumado un atropello sin precedentes a la competición y al Deportivo. Se acaba hoy una parte importante del recorrido de la justicia deportiva que (...) ha optado por inhibirse por completo para tolerar una cacicada de peligrosas consecuencias futuras para todos los implicados. Hoy nos vemos obligados a iniciar otro largo camino, el de la verdadera justicia, la que se le está negando al Deportivo", indica la entidad en un extenso comunicado.



El club coruñés, que cree que el sistema de justicia deportiva "intercambia apoyos por prebendas", asegura que acatarán el fallo de la justicia ordinaria y confían en defender sus intereses ante "jueces profesionales e independientes con todas las garantías procesales y no estar sometidos la persecución institucional y mediática que hemos sufrido desde el pasado 20 de julio".



"Antes, ese día, y desde entonces, el Deportivo no ha incumplido un solo protocolo, una sola ley, un solo reglamento, ninguna circular, nada. Y hasta hoy, está siendo, junto con el CD Numancia, el único perjudicado. Por eso vamos a seguir peleando, hasta el final, cueste lo que cueste y caiga quién caiga, por lo que es de justicia, para que se sancione a los infractores y no se perjudique a inocentes", añade el comunicado.



Pese a dicha resolución, el Deportivo pide a su afición que no se victimice, ni compadezca. "No es la primera vez que desde los centros de decisión nos convierten en culpables cuando la única víctima somos nosotros. Desgraciadamente el sector funciona así y solo nos queda nuestra fuerza para luchar por intentar cambiarlo. Para ello tenemos que volver a demostrar unión para este nuevo desafío".



"No desfallezcamos nunca. Es muy difícil asimilar lo que estamos viendo y a lo que nos aboca. La sensación de impotencia no puede ser mayor. Pero toda esa energía debemos canalizarla en dos líneas. Una, apoyar al club y al equipo para recuperar la categoría que nos corresponde. Otra, hacia los despachos y juzgados para, más pronto que tarde, volver a ser parte de un fútbol profesional más justo y limpio", indica el Depor.



En este sentido, la entidad herculina no retirará "ninguno de los procedimientos en marcha ante ninguna institución" y trabajará "sin descanso para regresar al fútbol profesional en el terreno de juego, evitando el más mínimo resquicio que" -como definen- "permita otro robo impune".