Fútbol.- El CSD decide una Segunda de 22 equipos tras el desacuerdo entre LaLiga y RFEF

20/04/2020 El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, la del CSD, Irene Lozano, y el de LaLiga, Javier Tebas, acuerdan el retorno del fútbol tras la COVID-19 ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES CSD



El sorteo del calendario se celebrará este lunes en la Ciudad del Fútbol



LaLiga comenzará el 12-13 de septiembre en Primera y Segunda División



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha desbloqueado este jueves el inicio del campeonato liguero en España al confirmar que habrá una Liga de 20 equipos en Primera y 22 en Segunda -como los últimos años- y que el sorteo de ambas competiciones será este lunes, tras no haber alcanzado un acuerdo en la reunión mantenida en Madrid con LaLiga (LNFP) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).



El CSD asegura haber instado "hasta el último momento" a que las partes alcanzasen un acuerdo, pero "ha sido imposible". "Como consecuencia, el CSD ha resuelto de la única manera posible conforme a derecho, es decir, ha aceptado la única propuesta de calendario operativa y disponible, en virtud de la cual las competiciones de la Liga Santander y la Liga Smartbank comenzarán el próximo 13 de septiembre de 2020", indica.



Este arranque se producirá "siempre que las condiciones sanitarias impuestas por la actual pandemia de COVID-19 lo permitan. La Secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, ha firmado dicha resolución hoy. Conocida esta decisión, la RFEF y LNFP han acordado que el sorteo para las competiciones de referencia tenga lugar el próximo lunes 31 de agosto, en la sede de la RFEF", finaliza el comunicado.



La reunión, celebrada en la sede del CSD, no contó con la presencia de Luis Rubiales, ni Javier Tebas. En representación de sus instituciones acudieron Andreu Camps y Tomás González, por parte de la RFEF, y Luis Gil, director de competiciones, y Mario Chaparro, de la Liga. El Gobierno, a través de su director general de deportes, Joaquín de Arístegui, medió entre ambas partes.



Al no alcanzar un acuerdo dada la propuesta del juez instructor de la Federación, que solicitó una Liga de 24 equipos en Segunda, el CSD intermedió para desenquistar la situación presentando la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de este miércoles. La resolución mantiene al Fuenlabrada en Segunda e impide que Deportivo o Numancia tengan opciones de seguir en la categoría.



Sólo la justicia ordinaria podría cambiar esta resolución, pero para el CSD es más que suficiente la sentencia emitida por el TAD para permitir el inicio de la nueva temporada, además de acogerse a la única propuesta vigente como argumenta en su escrito, es decir, el calendario con 20 clubes en Primera División y 22 en Segunda.