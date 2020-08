Fútbol.- Alcaldesa de A Coruña exige al CSD "no mirar para otro lado" en el caso del Deportivo-Fuenlabrada

21/07/2020 Nota De Prensa. Rolda De Prensa Da Alcaldesa Sobre Os Positivos Do Club Fuenlabrada DEPORTES AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA



Le reprocha no estar "a la altura de las circunstancias" y avanza acciones judiciales



A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS)



La regidora coruñesa, Inés Rey, ha manifestado que el Consejo Superior de Deportes (CSD) "no" puede "mirar para otro lado" en relación al Deportivo-Fuenlabrada y ha insistido en que "A Coruña no se vende", al tiempo que avanza que el consistorio seguirá "luchando" para esclarecer los hechos con acciones judiciales.



La alcaldesa explica que este miércoles mantuvo una conversación telefónica con la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, a la que le pidió explicaciones sobre el procedimiento de este organismo con respeto a la Liga Nacional de Fútbol Profesional.



También incide en que el CSD "es competente para tomar decisiones y pedir responsabilidades por el gravísimo caso sanitario y deportivo que ocurrió en nuestra ciudad, aun más, tras conocer por los medios de comunicación, la relación entre el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, Javier Tebas, y el equipo de fútbol del Fuenlabrada".



En esta llamada era importante, según la regidora, conocer la postura del CSD "con respeto a la propuesta de inhabilitación del presidente al asegurar el propio Tebas que fue la persona responsable del viaje del equipo madrileño a la ciudad".



Por otra parte, asegura que Lozano "no le avanzó el resultado de la reunión de este jueves y que tampoco le ofreció ninguna compensación para la ciudad", pero aclara que "si alguien en el CSD entiende o cree entender que formulando algún tipo de actuación deportiva en la ciudad va a hacer que callemos y que no dejemos de denunciar lo que consideramos injusto, quiero aclarar que está errado".



Rey añade que espera que "nadie, ni la presidenta Irene Lozano, ni el Consejo de Deportes ni ninguno otro organismo, entienda que el gobierno local de esta ciudad va a permitir que se aminore, en ningún caso, nuestra defensa de A Coruña, nuestros derechos".



INCUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS



La alcaldesa incide en que "más allá del asunto estrictamente deportivo, se trata de que no quede impune la persona que incumplió deliberadamente los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, creando un riesgo para la salud pública y para la sociedad".



"Acaso el fútbol profesional está por encima de los demás", se pregunta Inés Rey, que también plantea que "a quién dirige el fútbol profesional se le permite saltar los protocolos". "Le permiten crear un riesgo sanitario y no pasa nada", añade comparándolo con las medidas que sí se aplican en el sector de la hostelería o la cultura.



Por otra parte, manifiesta que el CSD "no está a la altura de las circunstancias" y que el Ayuntamiento de A Coruña seguirá luchando para que se esclarezcan los hechos. "Consideramos que se produjo una adulteración de la competición y como consecuencia, del descenso de categoría".



"Se le impidió al Deportivo jugar la última jornada en iguales condiciones que al resto de equipos", insiste. Además, afirma que se "vulneraron las normas que establecen que se deben jugar los partidos a la mismahora en las dos últimas jornadas". "Por lo que exigiremos responsabilidades en la justicia común", recalca.



MAREA ATLÁNTICA EXIGE SANCIONES



Mientras, Marea Atlántica considera "intolerables las informaciones conocidas señalando que el Consejo Superior de Deportes blanquea el comportamiento irresponsable de Javier Tebas, presidente de LaLiga, que al autorizar el viaje del C.F. Fuenlabrada puso en riesgo a salud del vecindario de A Coruña, propició un brote de COVID-19 y causó graves daños a la imagen y a la economía de la ciudad".



Desde Marea Atlántica exigen al Gobierno central y, al Ministerio de Cultura y Deportes (PSOE) en particular, "que rectifique y sancione a Tebas tanto por violar la normativa sanitaria como por romper las normas de igualdad en la competición de Segunda División". "Y que ponga sobre la mesa en la junta prevista para esta tarde una solución justa".